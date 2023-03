Andria-Gelbison 1-1: ad Arrigoni risponde De Sena

La Gelbison versione Esposito, centra il terzo risultato utile e mette un altro pezzo nella scalata che spera possa terminare con la permanenza in serie C. Sul campo della Fidelis Andria che chiude la classifica i cilentani riescono a portare a casa un punto ma recriminano per non essere riusciti a centrare l’intera posta. Padroni di casa schierati con il 3-4-2-1, mentre cilentani con il 3-5-2, con De Sena e Tumminello in avanti. La Gelbison parte decisa e crea diverse occasioni ma poco prima della mezzora resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Gilli, e il tecnico nolano passa al 4-3-2.

Nonostante l’inferiorità i rossoblu si rendono pericolosi con De Sena e Graziani, ma al minuto 42 sono costretti a capitolare per il rigore assegnato per un fallo di mano di Nunziante, molto contestato. Alla battuta va Arrigoni che batte Anatrella, al quale non basta toccare la sfera. E sull’1-0 si va al riposo. Nella ripresa dopo 10 minuti arriva il meritato pareggio della Gelbison a firmarlo è De Sena, bravo a battere l’estremo pugliese da pochi passi. Per l'attaccante rossoblu è l'ottavo centro stagionale. E ancora De Sena a mettere paura ai padroni casa prima al 65’ con un tiro di poco al lato e poi dopo 4 giri di lancette sfiora l’incrocio.

Anche il tecnico Esposito, viene espulso e non può seguire la squadra nella parte finale del match con la squadra che propone un nuovo assetto con 5-3-1, per fronteggiare il forcing della Fidelis Andria che non riesce a segnare e finisce per essere contestata dai tifosi di casa. Per la Gelbison un punto che la fa rimanere a + 4 sul Monterosi. E domenica la squadra cilentana ospita il Pescara di Zeman.