Andria-Juve Stabia, Novellino ci crede: «Torneo difficilissimo ma ho fiducia»

Parte dalla sfida di Andria la nuova stagione della Juve Stabia. I gialloblù di Novellino, non senza problemi di formazione per varie assenze di spicco, e con un organico ancora da completare, proveranno a partire col piede giusto per dare entusiasmo a un ambiente fin qui abbastanza freddo e magari dare slancio alla società ancora alla ricerca dell’attaccante, o degli attaccanti, in grado di reggere il reparto nella prossima annata: «Ci aspetta un campionato difficile – ha detto alla vigilia il tecnico Walter Novellino - ma sono convinto che alla distanza questa squadra farà bene. Abbiamo diversi giovani di prospettiva, ma anche diversi calciatori di esperienza che potranno aiutarci a fare il salto di qualità. Obiettivi? Prima di tutto arrivare sereni alla salvezza, poi vedremo in corso d’opera cosa sarà possibile ottenere. Di sicuro affrontiamo uno dei tornei più ostici degli ultimi anni. Ad Andria troveremo una squadra in forma, e la coppa Italia lo ha dimostrato, ma mi aspetto dai miei in primis impegno, poi una buona gara. Il resto lo potrà dire solo il campo».

Assenti per squalifica il capitano Troest e Altobelli.