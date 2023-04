Fidelis Andria-Turris, Fontana: «Voglio una squadra convinta e matura»

Seconda, cruciale sfida salvezza per la Turris, che dopo il netto successo del Liguori contro il Messina, farà domani visita ad una Fidelis Andria con l’acqua alla gola, chiamata a giocarsi il tutto per tutto per scrollarsi dell’ultimo posto in classifica e giocarsi la salvezza ai playout.

Contro i corallini si preannuncia uno stadio Degli Ulivi particolarmente caldo: il club ha indetto la “giornata pro Fidelis”, il tifo organizzato ha chiamato a raccolta la città. Sarà, insomma, sfida elettrica. Contro i pugliesi mancheranno Frascatore (squalificato) e Leonetti (infortunato).

«Sappiamo come e quanto l’Andria stia preparando questa partita – ha commentato a margine della rifinitura il tecnico corallino Gaetano Fontana –, del resto si tratta di una delle ultime occasioni per evitare la retrocessione diretta, quindi è giusto così. Quanto a noi, se qualcuno pensa che vista la classifica l’Andria sia una squadra senza mordente e cattiveria si sbaglia di grosso. Da quando è tornato Cudini se l’è giocata con tutti, noi l’abbiamo vista e studiata. È una squadra viva. Dobbiamo perciò essere preparati: voglio una Turris pronta, specie nei minuti iniziali, in cui l’ambiente farà verosimilmente la sua parte. In campo si è però undici contro undici, perciò voglio una squadra matura e convinta di giocarsela dal punto di vista fisico e tattico». Sul modulo: «Non c’è un atteggiamento da trasferta ed uno per le gare interne. Il nome inganna ma le posizioni in campo sono sempre le stesse».