Benevento-Sorrento, un derby per consolidare i playoff

Il Sorrento ritrova la vittoria e la posizione in classifica in area playoff. Una vittoria sofferta, difesa con grinta e determinazione, dopo aver giocato 40 minuti (33+7) in inferiorità numerica per l’espulsione di Martignago. Una ingenuità dell’autore della rete decisiva che ha determinato la sconfitta del Francavilla, in cerca di una inversione di tendenza per allontanarsi dalla zona playout. «È stata una partita equilibrata – spiega l’allenatore Vincenzo Maiuri - Un primo tempo con pochissime occasioni per noi e per loro, quasi nulla, molto tattica. Noi dovevamo leggere meglio alcune situazioni, abbiamo fatto un grandissimo possesso palla nel primo tempo senza riuscire ad impensierire oltremodo il Francavilla: nel secondo tempo, invece, siamo ripartiti con un piglio diverso, abbiamo capito che per scardinare un po' il loro blocco centrale dovevamo andare molto di più sulle fasce, senza cercare magari di abbassare i centrocampisti per forzare il gioco e abbiamo trovato il gol».

L’espulsione di Martignago ha rischiato di compromettere la vittoria. «Abbiamo trovato il gol che è stato importantissimo nell'economia del risultato – aggiunge l'allenatore rossonero -. Poi dopo abbiamo subito questa espulsione che ha rimesso tutto quanto in discussione e la squadra è stata molto forte. Lì si vede lo spirito di gruppo perché per il Francavilla era veramente la partita della vita. Noi abbiamo tirato fuori la nostra appartenenza al Sorrento». Vincenzo Maiuri elogia il carattere del gruppo. «Quando qualcuno ci fa un sorriso – sottolinea l’allenatore - sappiamo che la gente di Sorrento ci vuole bene e noi per loro ci butteremo sempre nel fuoco, tutti quanti insieme perché lo dimostriamo tutti i giorni per non tradire mai quel sorriso. Dobbiamo andare avanti con grande umiltà, con grande appartenenza, con un grande spirito di squadra. Dobbiamo pensare subito alla prossima partita. A Benevento sarà un match che potrebbe rimettere in discussione i tre punti di questa partita. Dobbiamo essere forti mentalmente. Sotto questo punto di vista so di contare su un gruppo di ragazzi per bene, affiatati, gente veramente che ama il risultato del Sorrento e noi non molleremo mai fino alla fine cercando sempre di ottenere il massimo al cospetto di ogni avversario che avremo di fronte». A Benevento si giocherà lunedì sera (ore 20.45). Il Sorrento dovrà rinunciare ai due centrali difensivi, Blondett e Fusco, entrambi squalificati per somma di ammonizioni.

Assente, ovviamente, anche Martignago, espulso con il Francavilla. Certo il recupero di Cuccurullo, ex del Benevento.

Contro il Francavilla ha confermato le sue potenzialità tra i pali anche Ludovico Del Sorbo. «Sono molto contento per un altro clean sheet – sottolinea il giovane portiere rossonero, classe 2004 -. È l'ottavo. Spero di arrivare almeno a dieci senza problemi di pagare una cena ai miei compagni di squadra. La partita con il Francavilla ha confermato che siamo un gran bel gruppo e che, nonostante i 40 minuti in inferiorità numerica, siamo riusciti a gestire al meglio la partita. Sono stato aiutato molto dai miei compagni di reparto e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. L'importante era muovere la classifica. Mancano 11 partite, cercheremo di vincere tutte quelle possibili fino alla fine del campionato e magari raggiungere obiettivi diversi da quelli dell'inizio della stagione».

A Potenza sono tornati i cori pro-stadio. L’iter per il restyling del campo Italia, lungo e complesso, soprattutto sotto l’aspetto amministrativo, prosegue con determinazione da parte del sindaco Massimo Coppola e dei dirigenti dell’ufficio tecnico comunale. La proceduta per il varo del progetto, tuttavia, è particolarmente articolata. In ogni caso, l’argomento-stadio è un tema pressante per l’amministrazione comunale. Si moltiplicano gli incontri, il tavolo di concertazione è sempre aperto, ma non è facile rimuovere tutti i problemi sul tappeto.