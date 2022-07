La Turris piazza il gran colpo in mediana: triennale per Ardizzone, saluta Tascone

Lo ha inseguito, corteggiato ed alla fine convinto. La Turris annuncia in mediana il colpo Ardizzone, che ha sottoscritto in giornata un contratto che lo legherà a Torre del Greco per i prossimi tre anni.

«Un colpo che non ha bisogno di presentazioni», così il club nella nota che ha ufficializzato l’intesa, attesa con trepidazione dai tifosi presenti quest’oggi al Liguori per il primo allenamento aperto al pubblico. L’accordo col «centrocampista palermitano, che ha militato più in serie B che in C nelle ultime stagioni, ha visto materializzarsi le intese intercorse tra il direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, e l’agente del calciatore, Danilo Caravello, superando la concorrenza di altri club professionistici». Si perfeziona così l'atteso passaggio di testimone in mediana, con l'ufficialità del colpaccio arrivata in concomitanza con quella della cessione di Tascone - tra gli indiscussi protagonisti della passata stagione - alla Virtus Entella.

Francesco Ardizzone, classe 1992, è cresciuto nel settore giovanile del Palermo fino ad essere aggregato alla prima squadra (all’attivo anche una presenza in Europa League nel 2010). «Un centrocampista completo, dotato di mezzi tecnici e fisici notevoli».

Nei campionati nazionali ha esordito con la maglia della Reggiana disputando due campionati di Prima Divisione tra il 2011 e il 2013; poi l’esperienza alla Pro Vercelli per tre stagioni e mezza, conquistando anche una promozione in serie B. Nel gennaio del 2017 il trasferimento alla Virtus Entella, dove ha disputato un campionato vittorioso in C e tre in cadetteria prima dell’approdo al Cesena ad inizio 2020. Con i bianconeri, nelle ultime due annate, è arrivato sempre a giocarsi i playoff per la B (39 presenze, 2 gol e 6 assist nella stagione scorsa).

L’ex Cesena si aggregherà alla squadra nel ritiro di San Gregorio Magno.

Saluta la Turris Simone Tascone e approda a titolo definitivo alla Virtus Entella, che «si è impegnato a versare l’importo della clausola rescissoria prevista all’interno del contratto relativo alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1997». Dalla Turris il ringraziamento al Tascone «per il contributo fornito nelle ultime due stagioni augurandogli le migliori fortune umane e professionali».