Senza Cernigoi, Fantacci e Troest, ma con un Ripa in più, la Juve Stabia si avvicina al derby di domani al Menti (17.30) con la Paganese con la convinzione di avere una ghiotta occasione per blindare il piazzamento play-off. Padalino, però, predica calma, e prova a tenere la squadra sulle spine: “Affrontiamo una rivale ben consapevole del suo campionato, che verrà in casa nostra per cercare di portar via quanto più possibile. Anche noi abbiamo nel mirino i tre punti, la vittoria di domenica ci ha dato ancora consapevolezza, e sono convinto che sarà un bel derby. La Paganese gioca tanto sugli esterni, sarà una sfida insidiosa, e poi non dimentichiamo che questo tipo di partite, così sentite anche dalle due piazze, riservano sempre inside tutte particolari”. Ripa, giunto proprio alla vigilia, porta esperienza e, si spera, un bel grappolo di gol, da sempre nel suo Dna: “E’ un calciatore che conosciamo tutti, e che conosce bene la categoria. Si allena con noi da due settimane. Non era al meglio, ma potrà essere importante nel nostro gioco. L’ingaggio è stato dettato anche da qualche problema in avanti, l’assenza di Cernigoi, che sta pian piano recuperando, un acquisto di prospettiva”. Immancabile il ricordo del tecnico di Diego Maradona: “Il calcio si inchina ad un grande campione, non sarà facile attendere che nasca un altro talento come lui. Ha dato tanto al calcio italiano, era un calciatore del Napoli, ma la sua grandezza era di tutti. E per questo il dolore ha accomunato un mondo intero”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA