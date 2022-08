Attacco, De Vito non si ferma a Vuthaj nel mirino anche Montalto e Marotta

L'Avellino cerca due attaccanti e la settimana entrante sarà decisiva per la definizione del reparto offensivo. Confermato l'interesse per Dardan Vuthaj, ma per arrivare all'attaccante del Novara serviranno più incastri. Qualora dovesse concretizzarsi l'affare, l'Avellino potrebbe compiere un buon colpo in ottica della valorizzazione dei giocatori. In caso di stagione positiva, gli irpini potrebbero monetizzare in caso di futura cessione. Prima di vedere il bomber in Irpinia si dovrà trovare un equilibrio tra le parti. Intanto si dialoga. L'affare Vuthaj è legato alla più stretta attualità di mercato riguardante gli uomini dell'attuale rosa avellinese. I nodi da sciogliere sono sempre due e riguardano Bernardotto e Maniero. Il primo sarà ceduto al miglior offerente. L'ex Lanusei è conteso da diversi club, ma il Cerignola sembra essere la società più interessata ad accaparrarsi le prestazioni dell'attaccante in forza al club biancoverde. Per Maniero questa può essere la settimana chiave. La Turris lo aspetta, ma non alzerà più di tanto l'offerta portata al procuratore del calciatore. Bisognerà, dunque, sedersi attorno ad un tavolo e trattare per raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto.

L'Avellino fino a ad ora è stata restio nel concedere una buonuscita, ma senza indennizzo l'attaccante non si muoverà. Il giocatore lo ha ribadito a chiare lettere, il contratto c'è e lo rispetterà. Nessuno sconto dunque ed i saluti arriveranno solo a fronte di un bel bonifico. Se i due attaccanti partiranno il piano della società si concretizzerà. Taurino vuole tre attaccanti centrali, elementi che sappiano giocare con la squadra e sappiano partecipare alla costruzione del gioco e dell'azione. Dei tre attaccanti uno sarà Murano, l'altro potrebbe essere Dardan Vuthaj e poi ci sarebbe la classifica ciliegina sulla torta a cui sta pensando Enzo De Vito. Il direttore sportivo dei biancoverdi è intenzionato a portare alla corte di Roberto Taurino un elemento proveniente dalla serie B. Al momento non ci sono indiscrezioni, sebbene degli attaccanti siano fuori progetto tra le squadre di B. Tra questi Adriano Montalto della Reggina ed Alessandro Marotta del Modena. I due veterani sono stati messi alla porta dalle rispettive società e sono appetiti da diverse squadre, tra queste c'è il Foggia. Più club in serie C sono alla ricerca del finalizzatore o di un attaccante di livello, per chiudere il reparto. Il Cesena è su Ferrante e come alternativa ha Vuthaj, il Pescara invece è in pressing su Marco Sau. In Abruzzo è arrivato da qualche giorno Salvatore Aloi. Il centrocampista ex Avellino si è presentato attraverso le colonne de Il Messaggero'. L'ex capitano ha detto di essere stato felice della chiamata dei delfini ed ha aggiunto: Voglio contribuire alla scalata verso la serie B. Il mediano è dunque carico per la nuova avventura.