Audace Cerignola-Gelbison 0-1: Gilli decide la sfida tra matricole

Dopo aver rotto il ghiaccio con la rotoda vittoria sul Taranto, la Gelbison si ripete a distanza di sei giorni andando ad espugnare l'ostico campo dell'Audace Cerignola in un match che vedeva di fronte le due matricole neopromosse nel mondo dei professionisti la scorsa stagione.

È stata una gara intensa quella andata in scena al Monterisi con le due formazioni che si sono affrontate senza troppi fronzoli, ma in questo scontro a prevalere sono stati i reparti difensivi prima che al 23’ della ripresa la marcatura di Gilli, sugli sviluppi di un corner rompesse l'equilibrio.

Una vittoria pesante che consente ai rossoblù di sorpassare proprio il Cerignola che resta fermo a quota sette, mentre la Gelbison sale a 8. Neanche il tempo di gioire troppo, però, che martedì gli uomini del presidente Puglisi torneranno in campo per il secondo turno della Coppa Italia e affronteranno in trasferta la Turris.