Avellino, a Latina la sconfitta-beffa dopo due clamorose occasioni fallite

Ritorna alla vittoria il Latina che batte per 1-0 l'Avellino grazie al quarto gol stagionale di Fabrizi. Campani che rimediano la terza sconfitta consecutiva in trasferta e non danno continuità alla vittoria casalinga con il Messima. C'è molto lavoro da fare per Taurino che ha abbandonato la difesa a tre a favore di un più ordinato 4-3-3. Di Donato deve rinunciare a Rossetti; Avellino senza Rizzo, Di Gaudio, Zanandrea e Kanoute out nelle ultime ore per un fastidio al ginocchio. 3-5-2 per Di Donato che avanza Carissoni nei cinque di centrocampo. Parte meglio il Latina che colleziona due calci d'angolo nei primi sei minuti, ma la prima occasione se la crea Ceccarelli che con un sinistro velenosissimo costringe Cardinali al grande intervento neutralizzando il tiro al volo dell'esterno offensivo. La squadra di Taurino pressa efficacemente e Trotta si trova il pallone in area di rigore ma ritarda il momento della conclusione respinta in scivolata da De Santis. Il Latina si scrolla la pressione e va vicina al vantaggio. Cross profondo di Sannipoli diretto sul secondo palo dove Tessiore arriva a stoppare non nel migliore dei modi ma riesce comunque a calciare, trovando però un rimpallo sfavorevole.

Marcone poi riesce anche ad evitare il corner. Bellissima azione dell'Avellino in verticale nata da due colpi di tacco ed un lancio di Trotta per l'inserimento di Russo che si presenta a tu per tu con Cardinali ma si allunga leggermente il pallone, permettendo al portiere di toccare il pallone senza commettere fallo e salvarsi in angolo. La partita adesso è vivace e illusione ottica del gol per i tifosi nerazzurri con il destro di Sannipoli che si spegne sull'esterno della rete. La squadra di Taurino tenta un forcing in questo finale di tempo per cercare di sbloccare il match prima dell'intervallo, ma è il Latina a passare in vantaggio: Fabrizi trova il quarto gol in 5 partite, reduce dalla doppietta di domenica scorsa contro il Giugliano. Grande impatto con la Serie C per il centravanti dei pontini. Dormita colossale della difesa dell'Avellino sul cross di Sannipoli deviato da Auriletto: il numero 29 si inserisce tra Aya e Marcone toccando quel tanto che basta per bucare la rete e far esplodere il Francioni. Avellino in attacco con un corner battuto da Dall'Oglio, il pallone arriva in area con Ceccarelli che si stava per coordinare ma Amadio entra diretto in scivolata e toglie il pallone regolarmente all'avversario, salvando i suoi. Pronti, via e dopo nemmeno due minuti Casarini trova il colpo di testa sul cross dalla destra di Ricciardi, ma il centrocampista schiaccia troppo e il pallone si perde sopra la traversa con Cardinali battuto.

Chiaro il messaggio degli uomini di Taurino che cercano di agguantare subito il pareggio, bell'iniziativa personale del centravanti che si gira al limite dell'area e spara con il sinistro ma il pallone si perde alto sopra la traversa. La verve degli ospiti si affievolisce con il passare dei minuti grazie anche al lavoro dei nerazzurri che usano ogni mezzo per spezzettare le fasi del match rimediando diversi cartellini gialli. La chance giusta però, arriva poco prima della mezz'ora con Casarini che stampa sul palo una botta dalla distanza con il sinistro. Taurino inserisce anche Gambale e Tito nel finale e Ricciardi, il più attivo dei suoi, si infila nel varco, entra in area dalla destra, serve Trotta al centro dell'area ma De Santis è ancora una volta provvidenziale con l'intervento in chiusura. Irpini che ci provano senza sviluppare azioni degne di nota, a nulla servono gli ingressi tardivi di Guadagni e Murano e i sei minuti decretati dall'arbitro per permettere all'Avellino di pareggiare.