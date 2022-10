Avellino afflitto dal mal di pancia Kanoute e Di Guadio fermi da settimane

Neppure Penelope in attesa del ritorno di Ulisse era riuscita a fare e disfare così tante volte la sua tela. Punto e a capo. L'Avellino continua il suo viaggio in un mare in burrasca, appena si allontana dal suo porto non riesce a scendere dall'altalena di risultati che si alternano senza soluzione di continuità: su con i successi casalinghi, immediatamente giù con le sconfitte esterne.

A Crotone è arrivata la quarta in altrettante partite in trasferta, il numero di giornate è mestamente pari a quello dei punti in classifica, sette. Quella classifica in cui il gap dalla coppia di testa composta da Catanzaro e Crotone è salito a 12 punti. Un termine di paragone impietoso, quello con le capolista, che s'acuisce andando tra le pieghe attraverso dati specifici. Come quello delle reti realizzate. Il Catanzaro ha già segnato 25 gol, 18 in più dei biancoverdi, che solo una volta sono riusciti a violare una difesa avversaria in un match esterno in occasione del ko per 2-1 a Monopoli.



Allo stesso tempo non c'è bisogno di tirar fuori le statistiche par prendere atto di ciò che non è quantificabile ma è visibile a occhio nudo. L'Avellino ha congeniti ed evidenti problemi strutturali, chiari fin dal corso dell'estate. Il mercato, palesemente condizionato dalle scorie autoprodotte nella scorsa stagione, è scivolato via senza il punto esclamativo in attacco. Ora se ne pagano le conseguenze ammirando una batteria di punte centrali sterili, un reparto spuntato, spesso inconcludente. E non è ovviamente l'unico problema di un organico in cui, ad esempio, manca un vice Aya nel contesto di una difesa che paga dazio per errori grossolani degli esperti ed incertezze dei giovani.

Croce e delizia. Tant'è. Gennaio è ancora lontano e si tira avanti. La fiducia a Taurino è stata rinnovata senza sostanziali tentennamenti, sin dalla serata di sabato, non tanto per l'esiguo credito maturato grazie ai successi su Potenza in campionato e sula Fidelis Andria in Coppa Italia, quanto per la preoccupante sensazione che a questo Avellino non basti neanche la proverbiale scossa in panchina.

La rosa è quella. Certo, se pur sia facile parlare col senno del poi, una volta sotto l'allenatore ci ha messo del suo giocandosi il tutto per tutto, inserendo due punte ed arrivando al 4-2-4 finale, con colpevole ritardo. Ha tenuto dentro Franco, sempre più anonimo, e segregato in panchina Dall'Oglio, al netto dei postumi di un pur fastidioso infortunio a una mano. Ha scelto di rinunciare a Ceccarelli, finora impeccabile, per azzardare senza successo l'impiego di Micovschi titolare che ha puntualmente deluso.

Tutto, però, si infrange in un paradosso allarmante. Passando al setaccio l'operato di Taurino, prevale la sensazione che pure optando per soluzioni diverse avrebbe vinto lo stesso il Crotone. Oggettivamente più forte dell'Avellino, come tante altre squadre nel girone C. I valori sulla carta si stanno confermando sul campo. C'è poco da aggiungere. Anzi qualcosa ci sarebbe, a proposito del clima teso che l'Avellino si è trascinato dietro dal maggio scorso.



Ripartendo dall'ultimo bollettino medico datato 27 settembre 2022, si attendono lumi sulle condizioni di Guadagni, Di Gaudio e Kanoute. Taurino ha preannunciato, a proposito di questi ultimi due, che attende il loro rientro in gruppo dalla settimana entrante e riferendosi all'esterno d'attacco senegalese ha sottolineato in maniera sibillina che: «Continua a sentire dolore nonostante gli esami al ginocchio non abbiano evidenziato problemi». È arrivato il momento di guardarsi in faccia, lasciare da parte i mal di pancia e trovare una soluzione perché l'Avellino ha bisogno di tutti, a partire dal suo miglior giocatore nell'annata 2021/2022, a cui ha scelto di non rinnovare il contratto. Non ci si può più permettere il lusso di lasciar fermentare i malumori di questioni irrisolte, urge coinvolgere e sfruttare al massimo chi c'è ricucendo lo strappo.

In arrivo tre partite in otto giorni. Si parte sabato prossimo con la sfida interna con l'Audace Cerignola prima di andare a far visita a Viterbese e Virtus Francavilla, che non sono di certo il Pescara, il Monopoli o il Crotone stesso. Ambire a essere promossi oggi è un'utopia. Non c'è altro da fare che navigare a vista. Di orizzonti luminosi se ne vedono francamente pochi e sono piuttosto in lontananza. Proprio fuori casa, dove l'Avellino è stato finora sempre battuto, si deciderà in via definitiva il destino di Taurino e di un progetto tecnico che sta palesando tutti i suoi conclamati limiti.