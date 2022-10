Avellino, Taurino salva la panchina: «Ma abbiamo buttato via tre punti»

Poco da dire o molto da dire? Parlare serve a poco esordisce Roberto Taurino -, ma qualcosa indubbiamente va detta: purtroppo abbiamo gettato tre punti alle ortiche che erano oramai nostri e persi in malo modo ed in una situazione di controllo del match. Ovvio che ci sia tanta rabbia e rammarico, anche perché Marcone non ha fatto una parata, ma non possiamo che ingoiare il boccone amaro ed un punto al quale sicuramente potevano essere aggiunti altri due. Le antenne devono stare sempre ben dritte, bisogna restare sul pezzo, non permetterci distrazioni, gestire possibili cali di tensione soprattutto ora che ci avviciniamo a due gare ulteriormente delicate, Viterbese e Virtus Francavilla. Un futuro a corto raggio, due gare decisive, inutile nasconderlo, che possono fare stimolo da un lato e dall'altro anche per la squadra, costringerla, convincerla ad essere più attenta per tutelare il tecnico? Non lo so, parlerò ai ragazzi: se io sono sulla graticola, la gestisco io, loro devono essere tranquilli, sereni oltre che in campo dove devono essere aggressivi, combattivi. Ora bisogna stare zitti, accettare tutto e lavorare e dimostrare se abbiamo la forza, di uscirne da uomini quali siamo. Che gara sarà quella con la Viterbese? Sicuramente delicata, ma io non mi aspetto mai gare semplici; conosco tutte le rose e non c'è una squadra che non abbia calciatori di categoria; sarà una gara tostissima come d'altronde tutte le altre. Contestazione dagli spalti con cori e critiche a tutto campo: I tifosi non possono mica applaudire dopo questo risultato, chi fa queto mestiere è sempre in discussione, anche quando vinci; si lavora giorno per giorno, non sono mai rose e fiori. Sui cambi: Beh, quando la porti a casa, hai fatto quelli giusti. Io ho pensato che non volevo dare alla squadra un messaggio di paura ed ho messo dentro gente fresca, vedi la sostituzione di Trotta, per essere più propositivi, senza abbassare il baricentro perché tra campo e allenamento qualche momento l'ho vissuto emotivamente anch'io e so che un cambio può esser un messaggio negativo. Ho messo davanti gente fresca per rubare palla e provare a chiuderla. Potevamo essere più cinici e forse un po' più furbi: Ceccarelli voleva far gol, se fosse caduto ci sarebbe stata espulsione per fallo su ultimo uomo, e poi siamo stati dei polli; oggi come oggi ogni piccolo errore lo paghiamo a caro prezzo ed è un dispiacere pazzesco. Sulla prestazione: Nel primo tempo in cui la squadra era serena, abbiamo creato e Trotta poteva realizzare anche prima un altro gol; nelle situazioni in area potevamo essere più incisivi, non abbiamo subito contropiedi pericolosi contro un avversario che vive di ripartenze, molto attento e concentrato, ma noi non gli abbiamo mai consentito di andare a campo aperto, ripeto, il rammarico è che l'abbiamo buttata. Se il vantaggio ci ha puniti? Dal campo non ho avuto questa sensazione, rivedrò la gara, ma ripeto, di occasioni ne abbiamo avute ma non le abbiamo gestite a dovere, ovvio che chiuderla ci avrebbe dato un pizzico di tranquillità anche se nel calcio nulla è scontato fino al triplice fischio finale. Trotta che ritrova il gol, ci mette la faccia. Purtroppo abbiamo pagato la tensione: davvero un peccato non averla chiusa: Un pari che ci sta decisamente stretto, ma ora dobbiamo proseguire a testa bassa e lavorare.