Avellino, ancora tutto fermo per il bomber De Vito non ha risolto il dilemma

Giovedì alle 17.30 al Partenio-Lombardi i biancoverdi scenderanno in campo per un'amichevole contro il Football Club Matese, squadra militante nel girone F di Serie D. Gara utile a testare i nuovi arrivi e chissà se ci sarà l'occasione giusta per vedere il nuovo attaccante. L'Avellino ricerca un bomber che veda la porta e possa capitalizzare la mole di gioco prodotta dalla formazione di mister Taurino. Il tempo scorre rapidamente, il primo settembre suonerà il gong sul calciomercato. Il toto attaccante prosegue, ma non è facile individuare l'uomo giusto. Degli approcci ci sono stati con più di un calciatore, ma di fatto per ragioni economiche o altro non si è riusciti mai a trovare un accordo definitivo tra le parti in causa. Con alcuni elementi la forbice tra domanda ed offerta è stata ampia, un gap che gli avellinesi né sono riusciti a colmare, né ci hanno provato in alcuni casi. Sulla lavagna presente all'interno degli uffici del Partenio Lombardi ci sono i nomi di cinque giocatori. Sarebbero quasi tutti elementi provenienti dal campionato di serie B e con una buona esperienza alle spalle. Tra i cinque papabili della rosa c'è Michele Vano. Nonostante le smentite del caso, l'attaccante è presente tra i nomi del diesse biancoverde, ma probabilmente non è la primissima scelta. Il giocatore in forza al Perugia l'anno passato ha vestito la maglia della Pistoiese. Il ragazzo è molto chiacchierato in questi giorni.

Si è quasi alla fine del mercato e sta cercando una sistemazione. Su di lui c'è stato l'interesse anche di altri club. Su tutti il Lecco di mister Alessio Tacchinardi ed anche il Rimini. I romagnoli sarebbero in leggero vantaggio rispetto alla concorrenza. Altro elemento su cui è stato fatto un sondaggio è Alessandro Marotta. Il calciatore del Modena vuole giocare ed ai canarini ha poco spazio. Per Tesser non è la prima scelta e dunque le strade sono destinate a separarsi. Anche in questo caso non c'è soltanto l'Avellino. L'attaccante è esperto e fa gola ad altre compagini del campionato di serie C. Se il Monopoli sembra essersi defilato, il Foggia resta in attesa di una risposta da parte del giocatore. Il terzo nome in ballo è quello di Adriano Montalto. L'attaccante della Reggina non fa parte del progetto tecnico di mister Pippo Inzaghi. Il ragazzo è ormai ai margini della rosa e l'ultima apparizione con gli amaranto risale al Trofeo Iervolino. Gara nella quale ha sbagliato un calcio di rigore. Da allora non è stato più avvistato. Il problema maggiore che ruota attorno al bomber reggino è l'ingaggio ed il contratto, che scadrà a giugno del 2024, ma i calabresi stanno tentando di piazzarlo.

Essendo difficile la cessione a titolo definito, la Reggina propende per un prestito ma con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. L'Avellino non ha ancora avuto contatti con l'agente Gerry Palomba, il quale ha confermato l'interesse di numerose squadre di C per l'attaccante siciliano. I biancoverdi ponderano, valutano le ulteriori possibili alternative ed una di queste resta Dardan Vuthaj, che pur non essendo un alciatore esperto della categoria superiore resta una macchina da goal. In carriera ha dimostrato di saper tramutare in oro tanti palloni. Sul taccuino del direttore sportivo e dell'allenatore ci sono altri due nominativi. Dunque occhio ai possibili outsider, ovvero a quei giocatori seguiti da tempo i cui nominativi restano top secret e sui quali si starebbe lavorando. L'Avellino ha disperatamente bisogno di una punta prolifica, un realizzatore perché i giocatori attualmente in rosa non sono dei grandi bomber. Murano, a Trapani, nella stagione 2017/2018 ha realizzato 10 goal, ma è stato l'unico sussulto in doppia cifra. Per ciò che riguarda le uscite Maniero attende la Turris, nel caso non si dovesse concretizzare resterà, ma sarebbe una forzatura per entrambi.