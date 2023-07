Tris servito ma, aggiungendo altri 40mila euro nel piatto della Virtus Francavilla, da questa mattina Giorgio Perinetti potrebbe calare il suo primo poker sul tavolo del mercato biancoverde. Nel secondo giorno di trattative milanesi, l'Avellino ha gettato la maschera concretizzando quasi quattro acquisti e due cessioni.

Alle ormai annunciate firme di Tommaso Cancellotti, 31enne esterno destro ex Pescara, e Erasmo Mulè, 24enne difensore che la Juve Next Generation ha spedito in Irpinia con la singolare formula di prestito triennale a incentivo, si è ieri sera aggiunta la firma di Ignacio Lores Varela, 32enne uruguaiano svincolato dal Cittadella che ha siglato un biennale.

APPROFONDIMENTI Gelbison, dopo 6 stagioni lascia il capitano Uliano Calciomercato Juve Stabia: Altobelli lascia i gialloblù Capitan D'Angelo appende gli scarpini nove anni da lupo tra gioie e lacrime

L'ex Pisa e Ascoli, vecchia conoscenza di Perinetti dai tempi di Siena, può giocare sia da trequartista che da seconda punta. Un elemento di grande fantasia, anche se dalle polveri spesso bagnate, che avrà soprattutto il compito di creare superiorità numerica in attacco e fornire assist per Michele Marconi e Cosimo Patierno.

L'altra novità della serata di ieri, infatti, è l'assalto quasi decisivo al vice capocannoniere del girone C della scorsa stagione. Da dieci giorni promesso sposo dei lupi, come sottolineato da tempo dal suo agente Giovanni Tateo, il bomber nativo di Bitonto attende solo il via libera da parte del presidente Antonio Magrì. Il massimo dirigente salentino, ormai rassegnato all'idea di perderlo, sta provando da giorni a capitalizzare economicamente la cessione ma non intende scendere sotto i centomila euro. Al momento tra domanda e offerta resta una distanza di circa 40mila euro destinata ad essere colmata nelle prossime ore. Da una rosa piena di spine che necessita di una netta potatura, intanto, Giorgio Perinetti ha sempre ieri staccato il primo dei 29 petali.

Marco Garetto, 21enne che la scorsa stagione ha timbrato per 15 volte il cartellino delle presenze ma è rimasto in campo per appena 363 minuti, è stato ceduto a titolo definitivo al Renate.

Nelle prossime ore la stessa sorte toccherà a Tommaso Ceccarelli, 31enne che Perinetti avrebbe voluto confermare ma che ha comunicato al club di preferire il ritorno a Picerno. L'ex Juve Stabia, che in Lucania ha trovato il suo habitat naturale vestendo i panni del leader, si è detto lusingato della proposta ma assolutamente poco convinto di poter trovare spazio alla corte di Rastelli. Nel ruolo di trequartista dietro le due punte, dove in questo momento potrebbero già essere collocati sia il degente Raffaele Russo che Lores Varela, arriverà ancora un altro elemento.

La scelta sarà operata con estrema calma in base al budget a disposizione e a quello che offrirà il mercato tra un giovane di prospettiva o un over di grande personalità. Per il primo profilo il più gettonato resta quello di Felice D'Amico, 22enne scuola Inter, di proprietà della Sampdoria che è reduce da una discreta stagione alla Pro Sesto con 31 presenze e 3 reti. L'affare si farà solo a costi ridotti per il semplice fatto che Perinetti non intende partecipare ad aste (in corsa anche Padova e Sestri Levante) preservandosi eventualmente la cifra da investire su un big.

Con l'agente di D'Amico, Claudio Vigorelli, il dialogo è quasi quotidiano anche perché cura contestualmente pure gli interessi di Leonardo Morosini, 27enne svincolato dalla Virtus Entella che ad Avellino è già stato alle dipendenze di Walter Novellino ma è soprattutto una vecchia conoscenza di Perinetti per averlo avuto a Brescia e Genova.

Il suo profilo, dopo aver depennato quello di Botta vicino al rinnovo a Bari, resta annotato nella lista al pari di quello di Cesar Falletti per il quale, eventualmente, si potrà fare un tentativo solo in caso di cessione di elementi dall'ingaggio oneroso come Jacopo Murano (Picerno e Mantova su di lui), Vincenzo Plescia, chiesto dal Sorrento, Ramzi Aya nel mirino di Ancona e Picerno e Mamadou Kanoute che interessa al Gubbio di Piero Braglia.