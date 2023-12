Per guarire il mal di stagione di un Avellino che da due partite non riesce ad andare in rete e soprattutto a vincere, Michele Pazienza ripartirà in attacco da Gabriele Gori. L'attaccante cresciuto nel vivaio della Fiorentina, subentrato nelle ultime due sfide dalla panchina perché non al meglio, ha quasi smaltito il fastidio per l'edema al ginocchio che ne ha condizionato le recenti prestazioni.

Domenica al Ciro Vigorito sarà pertanto lui a guidare l'attacco con al fianco un compagno di reparto da scegliere tra Cosimo Patierno e Michele Marconi con il primo in questo momento favorito. Una scelta quasi consequenziale quella dell'allenatore di San Severo che punterà in maniera decisa su quello che finora è stato il suo migliore attaccante non solo in termini di reti.

Pur avendo sempre messo piede in campo nelle sedici gare di campionato fin qui disputate, infatti, i sette sigilli apposti nella tabella dei marcatori da parte di Gori sono racchiusi in un arco temporale di appena 746 minuti.

Facile pertanto la comparazione da cui emergenza che l'ex Cosenza ha una media di quasi un gol a partita. Nettamente migliore rispetto a quella di Michele Marconi, 3 gol in 788 minuti con una media di una rete ogni tre gare, e di Cosimo Patierno, 2 gol in 654 minuti giocati con una media realizzativa abbastanza simile a quella dell'ex Sudtirol.

Numeri di un attacco che, curriculum vitae alla mano, è tra i più attrezzati della categoria ma sta stentando a mantenere l'Avellino ad alta quota anche perché mancano in questa fase le zampate e le giocate di Lorenzo Sgarbi, 5 reti e 5 assist in meno di mille minuti giocati con una incidenza da top player sui risultati dei lupi crollati, quasi per coincidenza, con il suo infortunio alla mano sinistra riportato nella gara interna persa contro il Giugliano.

Un pestone che ne ha condizionato il rendimento pure a Picerno prima di farlo finire sotto i ferri e dare forfait contro la Turris. Tolto in settimana il gesso alla mano sinistra, l'attaccante bolzanino resta in forte dubbio per il Vigorito e potrebbe addirittura restare fuori dalla lista dei convocati. Ipotesi che al momento appare abbastanza plausibile anche perché pure ieri non si è allenato in gruppo evitando di partecipare alla classica partitella in famiglia. Malgrado l'applicazione di un tutore, non avendo ancora recuperato la completa funzionalità dell'arto, il timore è quello che la sua presenza in campo in una partita dagli alti toni agonistici come si preannuncia il derby potrebbe esporlo a conseguenze più serie. L'allenamento odierno e la rifinitura di domani schiariranno le idee a Pazienza che, in ogni caso, per comporre la coppia d'attacco appare per il momento concentrato solo sul ballottaggio tra Marconi e Patierno.

Per il resto della formazione appare scontato anche il ritorno in difesa di Benedetti che con Rigione e Cionek andrà a comporre il trio titolare di inizio stagione. Indizio di una ritrovata abbondanza che si rifletterà principalmente in mediana dove, malgrado l'assenza di Lores Varela, decima vittima dall'inizio della stagione della maledizione dei malanni muscolari, vede diversi calciatori in corsa per un posto da titolare.

Sulle corsie laterali, con Fabio Tito che scalpita per tornare a solcare la fascia sinistra, uno tra Tommaso Cancellotti e Manuel Ricciardi è destinato a restare fuori ma comunque ad entrare a gara in corso. Staffette in vista, inoltre, si profilano pure nella zona nevralgica. Dando comunque per scontata la presenza di Armellino nel ruolo di interno destro e quella di Palmiero in cabina di regia, in bilico al massimo con un redivivo Pezzella, il posto lasciato vacante da Varela vede diversi pretendenti in corsa con in testa Sonny D'Angelo su Casarini, Dall'Oglio e Maisto. Il