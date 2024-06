«Bisogna insistere». Gigi Pavarese non ha dubbi su quale sia la strada che l'Avellino deve imboccare per ritentare l'assalto alla Serie B con maggiori chance di successo. L'ex direttore sportivo dei biancoverdi mette al bando le umoralità: «Amo parlare di calcio e non di pallone. Ho avuto maestri come Pierpaolo Marino e Luciano Moggi, ho lavorato con il commendatore Sibilia e il presidente Ferlaino. L'Avellino non ha vinto, è vero, ma bisogna lasciarsi scivolare addosso delusione e chiacchiericci, rimanere lucidi e capire che è il momento di dare continuità al progetto».

Direttore, cosa è mancato per vincere?

«Di certo non è mancata la società. Mi auguro che sia stimolata a continuare a investire. Nell'ultimo campionato D'Agostino ha costruito una squadra, sulla carta, ai livelli del Benevento e che del Benevento, sul campo, si è dimostrata più forte. La Juve Stabia è stata una scheggia impazzita: ha strameritato la promozione diretta. Non essere partiti bene ha pesato come la flessione successiva allo scontro diretto al Partenio. Nei playoff, dal ritorno col Catania, era evidente che l'Avellino fosse in grande crescita fisica. Purtroppo è venuto meno l'apporto degli attaccanti. L'andata con il Vicenza è stata lo spartiacque in negativo. Sarebbe bastato imporsi con un solo gol di scarto per creare presupposti differenti al Menti».

Non resta che ripartire: lei lo farebbe da Perinetti?

«Che resti non è nel suo interesse ma dell'Avellino. È giusto dare continuità a un'annata comunque positiva. Spero che Giorgio tralasci la possibilità di approdare su altri lidi, sono certo che non ha dimenticato come i tifosi gli sono stati vicini in un momento molto delicato; che si è legato all'Avellino in una maniera intima. Questo rapporto che va oltre il calcio può essere un valore aggiunto. Pur senza dimenticare il senso di appartenenza di Di Somma, il gran lavoro da avellinese nell'Avellino fatto da De Vito, Perinetti è il più grande direttore che l'Avellino ha mai avuto dopo Marino».

E Pazienza, lo confermerebbe?

«Innanzitutto mi è dispiaciuto tantissimo per l'esonero Rastelli, ma Pazienza si è dimostrato assolutamente all'altezza. È un allenatore da Avellino, al netto di critiche reiterate che a un certo punto sono diventate stucchevoli. Per esempio mi ha fatto molto sorridere, per non dire ridere, che gli sia stato imputato di non osare. Se giocare con due attaccanti più Sgarbi; con due o addirittura tre attaccanti più Sgarbi e D'Ausilio non è osare, beh, allora va bene: parliamo di sport diversi».

L'entusiasmo della gente irpina: come salvaguardarlo?

«Come tutti sanno tifo per il Napoli, ma rimanere indifferenti davanti alla Curva Sud dell'Avellino è impossibile. Quanto più i giocatori saranno in grado di dimostrare senso di appartenenza tanto più questa gente li trascinerà oltre i propri limiti. La proprietà deve essere brava ad alimentare il loro sentirsi parte dell'Avellino oltre il rapporto professionale».

Capitolo giocatori: il suo borsino?

«Mi aspettavo qualcosa in più da Palmiero. Sgarbi mi è piaciuto molto, peccato solo che alla fine siano mancati i suoi gol, ma ha dimostrato tutte le sue qualità e capacità tecniche sobbarcandosi anche responsabilità in un ruolo non suo».

A proposito di Sgarbi: Conte potrebbe valutarlo in ritiro con il Napoli. Che ne pensa?

«Mi è capitato di incontrare Lorenzo per caso. Gli ho detto che, a mio parere, ha bisogno di un paio di anni in Serie B per crescere. Tra tre, quattro anni lo vedremo in Serie A sulle orme di Gaetano, che speravo fosse convocato per l'Europeo».

Tornando alla Serie C, che stagione sarà la prossima?

«L'Avellino e il Benevento vorranno riscattarsi, il Catania non di meno; il Trapani ha un'altra società molto forte, il Crotone cercherà di fare qualcosa di importante. Poi, come sempre attenzione alle sorprese».