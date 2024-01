Sempre di più una poltrona per due. L'Avellino è tornato da Foggia con la consapevolezza che, ora più che mai, ci sarà bisogno del miglior Pazienza per gestire un parco attaccanti che segna gol a grappoli e che si appresta a metterlo nella condizione di avere un piacevolissimo imbarazzo della scelta. Le notti insonni tanto agognate dal tecnico, quelle causate dalla possibilità di decidere e di non essere obbligato a scegliere chi mandare in campo, sono in arrivo soprattutto per stabilire su chi puntare là davanti.

Partendo da un presupposto: Sgarbi è inamovibile. Una macchina da gol e assist che, data anche l'esplosione di Ricciardi e Tito, si fa sempre più fatica a immaginare sacrificato come esterno di centrocampo a destra o a sinistra. A partire dalla sfida casalinga con il Sorrento (lunedì, ore 20:45), si profila così un agguerritissimo e costante ballottaggio tra Patierno e Gori mentre Marconi, che ha all'attivo sei minuti d'impiego e quattro panchine nelle ultime sei partite, è ormai indietro nelle gerarchie e potrebbe partire se da qui alla fine del mercato se ne presenterà l'opportunità.

«Quando vedo segnare gli attaccanti sono sempre contento. Sono loro che ci fanno fare la differenza» ha sottolineato, compiaciuto, Pazienza nel post-partita allo "Zaccheria". E come dargli torto guardando i numeri di un fatturato offensivo tornato finalmente degno di definirsi tale: tralasciando la Coppa Italia di Serie C, Patierno e Gori sono a quota 8; Sgarbi a 6 e Marconi a 3. Letali nei vari tandem, che hanno sempre dato qualcosa sotto il profilo realizzativo, fatto salvo quello composto da Marconi e Patierno: preferito dall'inizio nelle prime tre giornate e in occasione del derby al Partenio contro la Turris, è rimasto all'asciutto in tutte e quattro le circostanze.

La seconda coppia meno determinante, continuando a restringere il focus sugli schieramenti di partenza, è Gori-Patierno: tre gare, un gol. A seguire ci sono altre due combinazioni più incisive: Sgarbi e Marconi sono stati gettati nella mischia dal primo minuto quattro volte e hanno garantito due gol all'Avellino così come Marconi e Gori. La costante nelle coppie più prolifiche in casa biancoverde è rappresentata dalla presenza di Sgarbi, che è stato l'unico a giocare e segnare fuori ruolo per un modulo a trazione offensiva (in casa contro il Giugliano, adattato sulla fascia a centrocampo).

Il gioiellino del Napoli ha contribuito ai sei gol in quattro partite con Gori e agli addirittura nove in cinque partite con Patierno come partner. Ventidue partite, venti gol in campionato: l'attacco va. Quell'attacco in cui è proprio Sgarbi con 1.357 minuti il recordman di tempo trascorso sul rettangolo di gioco ed è Gori a detenere il record di presenze: 21, contro le 19 di Sgarbi, le 18 di Marconi e le 15 di Patierno (al netto dell'infortunio che ha dovuto smaltire). Un attacco capace di determinare pure coi subentri.

Le punte hanno dato il proprio contributo alzandosi dalla panchina: è accaduto sia a Marconi (a Caserta) sia a Gori (a Catania) affiancando Sgarbi. In questo particolare contesto è stato Gori il più decisivo: utilizzato in corso d'opera insieme a Marconi, contro Monterosi Tuscia e Virtus Francavilla, ha bucato due volte i portieri avversari regalando 4 punti. Guai, però, ad accontentarsi. Lo stesso Pazienza, alla vigilia della trasferta a Foggia, ha svelato che l'Avellino aveva pensato di ingaggiare Starita, che alla fine si è accasato al Benevento, per avere un calciatore con caratteristiche diverse: tali da permettergli, all'occorrenza, di variare sistema di gioco.

Il 3-5-2 ha dato solide certezze, ma è verosimile che nei piani ci sia un innesto che renda percorribili l'adozione del 3-4-2-1 o del 3-4-3: destinando a Patierno, Gori e Marconi, in ordine sparso, il compito di fungere da punta centrale e a Sgarbi, Russo, Varela con l'aggiunta del futuro neo-acquisto quello di agirgli ai lati o alle spalle. Si vedrà. Intanto, poco ma sicuro, non ci si può lamentare.