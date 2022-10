Avellino-Audace Cerignola 1-1 e scatta la contestazione dei tifosi

Pareggio e contestazioni. L’Avellino non riesce a vincere contro l’Audace Cerignola. I padroni di casa devono accontentarsi dell’1-1. I lupi sono stati raggiunti nel finale dai pugliesi.

I gol tutti nella ripresa. Al 19’ il calciatore biancoverde Trotta realizza su rigore. A determinare il penalty una gomitata in pieno volto a Moretti da parte di Gonnelli, entrato in campo tre minuti prima. Per quest’ultimo, il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso.

Nonostante l’inferiorità numerica, l’Audace Cerignola è riuscita ad agguantare il pari nel finale di gara. Al 44’ la rete di Malcore.

I cinque minuti di recupero non servono alla squadra di casa per aggiustare il risultato. Tifosi infuriati contro squadra e società. Si torna in campo in trasferta martedì sera, alle 20.30, contro la Viterbese. Ma serve una svolta.