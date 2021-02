Occasione sprecata per l'Avellino che sul campo del Bisceglie conquista solo un pareggio. Finisce 1-1 la gara tra i lupi e la formazione pugliese che si trova al quartultimo posto della classifica del girone C del campionato di serie C. Biancoverdi sotto di un gol nel primo tempo. È Cecconi (34′) a portare in vantaggio il Bisceglie. L'Avellino parte subito forte nella ripresa e dopo quattro minuti mette i conti in pari con Bernardotto. Poi sono pochi i sussulti. La squadra irpina di mister Piero Braglia sfiora il raddoppio al minuto 86 con Dossena. Il triplice fischio regala un solo punto all'Avellino che resta terzo in classifica, dietro il Bari (che ha pareggiato contro la Cavese) a quattro punti di distanza. Lupi insidiati dal Catania che deve anche recuperare una gara.

