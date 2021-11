Avellino, c'è folla a centrocampo sei giocatori per due posti contro il Picerno

Mai tanti calciatori in campo come adesso a correre e sgobbare per conquistarsi un posto da titolare. Roba da far stropicciare gli occhi persino allo scaramantico Piero Braglia che, dall'inizio di questa settimana, sta provando a fare tutti gli scongiuri del caso in vista della sfida di domani contro l'Az Picerno. Dopo aver riaccolto in gruppo i lungodegenti Carriero e Scognamiglio, il centrocampista mancava dalla trasferta di Andria mentre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati