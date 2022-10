Avellino, cacciato Taurino l'ex allenatore Rastelli in pole

A 24 ore dal pari casalingo con l'Audace Cerignola, l'Avellino ha rotto gli indugi esonerando Roberto Taurino. L'allenatore è stato silurato quando sembrava ormai averla scampata bella. C'è Massimo Rastelli in pole position per sostituirlo, ma in attesa di affidare l'incarico a una nuova guida tecnica, stasera, alle 21, al Rocchi, sarà Raffaele Biancolino ad accomodarsi sulla panchina biancoverde in occasione del match con la Viterbese, valido per la nona giornata del girone C di Serie C. L'allenatore, prestato dalla Primavera, sarà chiamato a traghettare i lupi che, a partire dalla gara di sabato prossimo (ore 17.30) a Francavilla Fontana, contro la Virtus, avranno un nuovo punto di riferimento a bordocampo. Taurino è stato raggiunto dalla notizia della fine anticipata della sua avventura in biancoverde nella mattinata di ieri. Una scelta che è arrivata mentre appariva destinato ad avere un'ultima chance. Tant'è che lo stesso Taurino aveva lasciato l'Irpinia, per prendere parte al matrimonio di suo fratello, con il programma di una toccata e fuga. Senza attendersi ribaltoni. Quando ha riacceso il telefono, però, è stato informato di non dover fare rientro in Campania perché la proprietà aveva deciso di sollevarlo dall'incarico.

Una soluzione in direzione della quale si è proceduto a margine di un lungo summit, tenuto fino alla tarda serata di domenica scorsa. Un vertice in cui si è convenuto che anche una vittoria in terra laziale non avrebbe rappresentato una vera svolta. Via così al ribaltone. Insieme a Taurino sono stati esonerati l'allenatore in seconda Pietro Sportillo, il preparatore atletico Paolo Rizzo ed il match analyst Gianmarco Funaro. L'unico a salvarsi è stato l'irpino Pietro La Porta, che non sarà più responsabile performance ma prenderà il posto di Rizzo. Otto punti in otto partite. Troppo poco. Pagina voltata e, come detto, in cima alla lista delle preferenze della dirigenza irpina c'è l'allenatore che nel giugno del 2015 ha condotto l'Avellino a un passo dalla finale playoff per la Serie A dopo averlo riportato in Serie B nel 2013. Fortemente Rastelli per la sua esperienza, la sua profonda conoscenza della piazza, il suo carisma e la sua leadership. Dentro e fuori dal campo e dallo spogliatoio. Finanche nei rapporti con la stampa. L'uomo giusto per ricompattare l'ambiente, logorato dalle polemiche. Una figura autorevole, con una carriera piena di successi e in cerca di riscatto, per cancellare una scommessa andata decisamente male. Stavolta i tempi per un ritorno sembrano essere davvero maturi, anche se c'è da risolvere il vincolo in essere con il Pordenone prima di sedersi al tavolo della trattativa per ottenere garanzie a 360 gradi. Non solo per quanto riguarda l'ingaggio e interventi sul mercato per colmare le lacune evidenti della rosa, ma anche per la chiarezza di comunicazione nei confronti della piazza in merito agli obiettivi che si vogliono raggiungere e che allo stato attuale si possono oggettivamente centrare. L'auspicio è che, in caso di fumata bianca, che appare molto probabile, non si riparta da altre polemiche. Ovvero quelle che avevano accompagnato l'addio di Rastelli, proprio nell'estate del 2015, quando volò in Sardegna per condurre il Cagliari in Serie A.

Più defilate le candidature di Michele Marcolini, che si è già accomodato sullo scranno dell'Avellino per una breve parentesi nell'estate del 2018 prima della mancata iscrizione al campionato di Serie B. Contatti anche con Massimo Oddo e Christian Brocchi. Sondati pure Angelo Gregucci e Marco Zaffaroni. Il cerchio sembra, però, essersi già decisamente stretto intorno al profilo dell'ex calciatore e allenatore dell'Avellino che, in un'intervista dalle nostre colonne, lo scorso 8 settembre aveva dichiarato: Se un domani dovessi tornare lo farei solo per finire il lavoro. Solo per portare l'Avellino in Serie A. Un concetto chiaro, impossibile da equivocare. Se ci saranno le condizioni per arrivare alla firma, Rastelli rappresenterà la certezza di ripartire per vincere. Perché se prendi Rastelli non puoi di certo accontentarti di vivacchiare. Se Rastelli scende in Serie C lo fa solo per l'Avellino e per essere di passaggio nella categoria. Il passato potrebbe presto tornare a essere presente. Con rinnovate ambizioni e una voglia di riscatto, reciproca, che dovrà essere resa realizzabile da interventi mirati dal tandem Rastelli-De Vito. Il direttore sportivo ha ottenuto la fiducia ed è stato confermato. Ora dovrà continuare a lavorare sodo per far cambiare marcia all'Avellino.