Con in bocca ancora il sapore della vittoria interna, riassaporato dopo quasi quattro mesi, Michele Pazienza e i suoi ragazzi si sono ieri mattina ritrovati con il sorriso sulle labbra per riprendere la preparazione in vista della trasferta a Teramo contro il Monterosi. La prima di due tappe esterne consecutive che l'Avellino si prepara ad affrontare con una rinnovata fiducia nell'ambiente, ma anche con qualche certezza in più dal punto di vista tattico.

Il varo del 4-3-3, che ha dato risposte interessanti sia nella ripresa di Potenza che contro la Casertana, offre infatti un'arma in più all'allenatore di San Severo per affrontare gli avversari ma anche per sfruttare al massimo le caratteristiche di una rosa in cui domenica prossima mancheranno ancora Tito e Dall'Oglio, alle prese con malanni muscolari, nonché Lores Varela.

L'uruguaiano dopo una fase di riposo e terapie, ieri pomeriggio, ha raggiunto villa Stuart a Roma per sottoporsi a specifici esami strumentali al menisco destro che continua a tormentarlo. Poi, in serata, la decisione: oggi a ora di pranzo l'intervento, con uno stop pronosticabile intorno al mese di degenza.

Alla luce di una assenza che potrebbe pertanto essere abbastanza lunga, l'attenzione sul recupero di Dall'Oglio, quanto meno per un conteggio numerico dei centrocampisti, resta sempre più alta anche perché a Teramo mancherà pure Palmiero per squalifica. Un bel grattacapo se si considera che, al di là del modulo che Pazienza deciderà di applicare al Bonolis, il centrocampo a tre in questa fase è l'unico settore che non prevede stravolgimenti sia nel caso di conferma del 4-3-3 che del rispolvero del 3-5-2.

Di conseguenza a partire da oggi tra Pezzella e De Cristofaro, dando ormai per titolari inamovibili sia Armellino che il sorprendente Rocca, ci sarà grande competizione per ottenere una chance da titolare. Chiaramente mentre con Pezzella, sostituto naturale di Palmiero, non ci sarebbe bisogno di cambiare gli ordini dei fattori in mediana, con l'ex Picerno in campo sarebbe Armellino a dover essere investito del ruolo di play davanti alla difesa.

Valutazioni che Pazienza, a partire da oggi, inizierà a fare incentrando le basi della sua scelta sull'atteggiamento tattico degli avversari e sul modulo che deciderà di adottare. Come dimostrato lunedì sera contro la Casertana, del resto, con la difesa a quattro diventa quasi automatica l'esclusione sulla destra di Ricciardi a vantaggio di Cancellotti, così come il ricorso a Frascatore, in vantaggio su Cionek, al fianco di Rigione. Diversamente, con l'aggiunta di un altro difensore, al Gaetano Bonolis di Teramo dove i laziali disputano le loro gare casalinghe davanti a pochissimi intimi potrebbe esserci spazio per una mini rivoluzione sia in difesa che in attacco. Applicando il 3-5-2, modulo speculare a quello dei biancorossi allenati da Scazzola, nel trio davanti a Ghidotti potrebbero trovare spazio Cancellotti, Rigione e Cionek con Frascatore, in ballottaggio con Liotti a sinistra, e Ricciardi a destra. Così facendo, però, la coperta andrebbe inevitabilmente ad accorciarsi in attacco con l'iniziale esclusione di Michele D'Ausilio che nelle ultime due partite è stato autore di altrettanti gol. Ipotesi su cui Pazienza inizierà interrogarsi da oggi quando la squadra si ritroverà a lavorare al completo.

Nel frattempo proseguono le sperimentazioni in Lega Pro. Quella annunciata ieri dal presidente Matteo Marani farà felici soprattutto i tifosi che guardano le partite dalla poltrona di casa. La Serie C NOW e Sky Sport, infatti, hanno annunciato una novità epocale: per la prima volta in una Lega calcistica europea, nel match in programma domenica 25 febbraio tra Cesena e Pineto (dalle ore 15 su Sky Sport calcio e in streaming su NOW), l'arbitro Claudio Allegretta della sezione di Molfetta indosserà la telecamera che fornirà immagini live dando al telespettatore anche la visuale del direttore di gara.