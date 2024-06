Audizioni al via in casa Avellino dove ieri si è rivisto anche Luigi Condò. Il direttore sportivo, di rientro dalla Calabria dove ha trascorso qualche giorno di vacanza in compagnia della famiglia, si è in serata già interfacciato con Giorgio Perinetti e Giovanni D'Agostino. Con ancora tanto amaro in bocca per l'epilogo dei playoff, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto, l'ex responsabile di mercato della Vibonese ha sostanzialmente riannodato il nastro del discorso proiettandolo verso la nuova stagione ormai alle porte con decisioni nel breve e lungo periodo che andranno assunte a partire da oggi. Dopo un colloquio de visu con la proprietà, che chiaramente incontrerà prima singolarmente i componenti della triade di cui fa parte anche Pierfrancesco Strano per ascoltare eventuali loro richieste personali legate alla prossima stagione, con il presidente si definirà l'obiettivo, il budget di spesa per gli acquisti della prima squadra, la somma per gli eventuali incentivi all'esodo ma anche la pianificazione della Primavera 2 che quest'anno prevederà, inevitabilmente, un incremento di investimenti e risorse sia umane che economiche.

Insomma, tanto lavoro da fare con tante pentole che "lo chef Perinetti" ha già messo in cottura a fuoco lento.

È questo, ad esempio, il caso del ritiro a San Gregorio Magno, location bloccata da più di una settimana da Perinetti che sarà ufficializzata dopo che anche l'allenatore avrà dato il suo placet. Di conseguenza, nelle prossime 48 ore, ci sarà l'atteso confronto con Michele Pazienza.

All'allenatore di San Severo, che si sta godendo qualche giorno di relax nella sua Puglia, per adesso è stato semplicemente preannunciato di tenersi pronto per l'imminente convocazione. Anche in questo caso, prima di discutere di programmi e stringersi la mano per affrontare il prossimo campionato, il presidente confesserà in camera caritatis il tecnico legato ai biancoverdi per un altro anno.

Vincolo che le parti potrebbero chiaramente concordare di prolungare. Di certo tra le richieste dell'allenatore, giunto lo scorso anno a campionato in corso, ci sarà quasi certamente l'indicazione di rinforzare il suo staff di lavoro con qualche altra figura.

L'organico

Al tavolo con la triade, invece, ci saranno da concordare gli accorgimenti da apportare ad un organico giunto secondo in classifica nella stagione regolare, ma anche ad un passo dalla finale playoff. Rispetto alla scorsa stagione, quando si dovette ripartire dalle macerie del 14esimo posto firmato dalla gestione De Vito, il lavoro appare sicuramente meno gravoso ma non per questo meno impegnativo dal momento che saranno almeno una quindicina, su un totale di 31 tesserati, gli elementi da mettere in lista di sbarco, possibilmente senza doverne incentivare economicamente l'esodo.

A sorpresa, in base a quello che sarà il sistema di gioco indicato dall'allenatore, potrebbe pure verificarsi qualche addio soprattutto nel caso di completo abbandono del 3-5-2 coniato lo scorso campionato. Tra i tanti calciatori in attesa di pianificare il proprio futuro c'è sicuramente Manuel Ricciardi.

L'esterno, assistito da Paolo Procaccini, è stato messo nel mirino di diversi club cadetti tra cui lo Spezia. La volontà dell'esterno è quella di ripetere la scalata alla B con la maglia biancoverde. «Eravamo tutti convinti di farcela- ha ammesso l'agente- e per questo siamo ancora amareggiati, ma anche convinti che si possa ripartire di slancio. Logicamente i matrimoni si fanno in due. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni: ogni decisione sarà presa sempre in accordo con il club».

Chi ieri ha salutato via social è stato invece Lorenzo Sgarbi, protagonista di una stagione molto positiva: «Non sono molto bravo con le parole - ha scritto - e penso che anche cercandole a fondo non troverei sicuramente quelle giuste per esprimere ciò che provo e che sento in questo momento. Mi avete fatto sentire vivo. Grazie Avellino».