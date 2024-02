Avellino-Messina, Potenza-Avellino e Avellino-Casertana. Tre partite in otto giorni, una rosa sufficientemente ampia per affrontarle, obiettivo filotto di successi dopo il blitz a Monopoli: i lupi sono davanti a un trivio che porta a una strada obbligata, da percorrere senza ulteriori frenate improvvise per non lasciare nulla di intentato nella rincorsa alla capolista Juve Stabia. Tour de force in vista.

Per Pazienza sta per tornare il momento delle scelte, stavolta da declinare anche in ottica turnover ragionato. E sì, perché se è vero che la prossima sfida è sempre la più importante, figurarsi se si tratta di un match in casa dove il successo manca da ormai più di tre mesi, è inevitabile ragionare su come gestire gli uomini a disposizione lungo l'arco di gare concentrate in un lasso di tempo ridotto. Almeno in linea di massima.

Partendo da un presupposto: sulla carta, snodi del genere dovrebbero premiare chi ha organici più profondi come quello dell'Avellino; chi si trova ad affrontare i turni infrasettimanali potendo ruotare elementi di pari livello. Energie e gerarchie viaggiano di pari passo e orienteranno le decisioni relative a chi giocherà dall'inizio o a gara in corso.

Davanti a Ghidotti si fa già fatica a pensare di fare a meno di Frascatore: da avversario al Partenio con la Turris aveva fatto un figurone, si è ripetuto nel debutto in biancoverde.

Forza fisica, personalità, anticipi e uscite palle al piede con un mancino sufficientemente educato in fase di scarico lo rendono centrale. In tutti i sensi. In attesa di capire i tempi di recupero di Ricciardi, Cancellotti può continuare a presidiare la fascia destra sapendo di avere le spalle decisamente ben coperte. Proprio su quell'out, nel contempo, nel corso dei prossimi 270 minuti è lecito attendersi il debutto di Llano: che alla prima esperienza in Europa avrebbe avuto bisogno di conoscere e adattarsi a un calcio diverso da quello argentino era scontato, ma è altrettanto vero che i tempi per il suo graduale utilizzo dovrebbero essere maturi. Sull'out opposto si attendono risposte da Liotti. Bersagliato dalle critiche, avrà modo di dimostrare che non è poi l'ultimo degli arrivati. Il calendario lo aiuta.

Tornando al pacchetto arretrato c'è da capire se ci sarà modo di tornare a vedere nei radar Mulè: complice una fascite plantare da cui è ampiamente guarito, non ha collezionato neppure uno spezzone di gara negli ultimi otto incontri passando in un solo colpo da titolare a riserva. I recuperi di Cionek e Rigione lo hanno penalizzato, ma potrebbe tirare il fiato a metà settimana al polacco tentando di rilanciarsi.

A centrocampo è palese che Armellino sia intoccabile, Lores Varela è rientrato a pieni giri e De Cristofaro non ne ha saltata una da quando è stato acquistato dal Picerno. Palmiero si è così ritrovato improvvisamente tagliato fuori, ma è destinato a tornare a trovare spazio in una delle prossime due uscite.

In attesa di definire i tempi di recupero di Pezzella e Rocca, che potrà essere più di una semplice alternativa agli stessi Varela e De Cristofaro, è lecito attendersi che cresca ulteriormente il minutaggio di Dall'Oglio. In attacco è ormai conclamato che Patierno parte davanti a Gori, ma è verosimile che si possa rivederli insieme. Sgarbi non è un robot, non ha brillato al Veneziani e per effetto dell'innesto di D'Ausilio, a maggior ragione, non ci sarebbe da meravigliarsi se venisse sfruttato parzialmente da subentrante nella parte centrale del mese di febbraio. A proposito di D'Ausilio, occhio perché è la chiave per variare assetto strada facendo o in partenza come accaduto contro il Sorrento: il 4-2-3-1 con D'Ausilio, Lores Varela e Sgarbi alle spalle di uno tra Patierno e Gori o il 3-4-2-1 con due tra D'Ausilio, Lores Varela e Sgarbi dietro allo finalizzatore prescelto sono soluzioni adottabili. Guai, infine, a dimenticare Russo e Marconi, che, però, dovranno sgomitare sfruttando al massimo le opportunità che gli verranno concesse per ricavarsi un ruolo meno marginale rispetto a quello attuale.