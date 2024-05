Meno dieci. L'Avellino prosegue la sua marcia di avvicinamento in vista dei playoff. Alle 15:30 appuntamento al Partenio per il test a porte aperte con la Primavera di Biancolino. Una nuova sgambatura dopo i due tempi da mezz'ora a ranghi misti giocati lo scorso martedì: doppietta di Gori, gol di Marconi su rigore, De Cristofaro e Pezzella. Martedì 14 maggio, alle 15:30, sarà invece il momento di un'amichevole dal sapore di amarcord: il Trastevere farà ritorno in Irpinia a distanza di poco meno di sei anni dal clamoroso 4-1 che costò la panchina a Graziani. Era il 2 dicembre 2018 e nella quindicesima giornata del girone G di Serie D, dove attualmente milita ancora la società capitolina, fu protagonista Sannipoli: autore di una doppietta.

Tornando alla stretta attualità, ieri i biancoverdi hanno riabbracciato Cionek, che è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Concluso il programma, tra riposo e lavoro differenziato, finalizzato al recupero della migliore condizione. Progressi costanti e sessione a pieno regime pure per Rocca, che aveva saltato la partitella in famiglia ma si è completamente ristabilito dai suoi acciacchi.

Varela ha, infine, continuato ad aumentare i giri del suo motore. Bel ritmo sotto gli occhi di Pazienza, che ha caricato i suoi spronandoli a gran voce e che stasera sarà tra gli spettatori interessati del secondo turno dei playoff.

Nel corso del forum a Il Mattino, l'allenatore dei lupi ha spiegato.

«Non dimenticherò facilmente, forse mai l'eliminazione con il Cerignola a Foggia. Farà pure parte del calcio che vengano fuori ribaltoni clamorosi in extremis, ma se quella partita la porto ancora dentro, a distanza di quasi un anno, è evidente che rappresenta qualcosa a metà strada tra l'insegnamento e l'incubo. Quando mi chiedete quale squadra sarebbe meglio incontrare, memore di quell'esperienza vi rispondo che l'unica cosa che conta è giocare con una mentalità consona a questa categoria. I playoff sono un altro torneo. Ogni partita è a sé stante, ogni squadra è diversa rispetto al campionato».

E, allora, che sia il campo a parlare. Ricco il programma odierno. Nel girone A sono in programma Triestina-Giana Erminio e Atalanta U23-Legnago Salus; nel girone B Perugia-Rimini e Pescara-Juventus Next Gen; in quello C Casertana-Audace Cerignola e Taranto-Picerno. Tutte le sfide sono in programma alle 20:30, fatta eccezione per Pescara-Juventus Next Gen che prenderà il via a partire dalle 21. La formula è la stessa del primo turno: gare secche senza tempi supplementari o calci di rigore; in caso di parità al novantesimo accederanno agli ottavi di finale le squadre meglio classificate al termine della stagione regolare, dunque chi gioca in casa, che per avanzare ha a disposizione due risultati su tre.

Domani alle 9:30, in diretta su Sky Sport 24 dalla sede della Lega Pro a Firenze, toccherà a Felice Evacuo il compito di sorteggiare gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Saranno teste di serie Vicenza, Triestina e Benevento, terze classificate nei rispettivi giorni, oltre al Catania: vincitore della Coppa Italia di Serie C. Andata il 14 maggio e ritorno il 18 maggio in casa delle "big". Come nelle precedenti due fasi eliminatorie non sono previsti supplementari e rigori: a parità di reti realizzate tra andata e ritorno, passano le teste di serie. Domenica 19 mag-