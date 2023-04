«No, non mi dimetto». Questa la risposta di Massimo Rastelli, nella conferenza stampa post-gara del match perso contro la Fidelis Andria, a precisa domanda su eventuali pensieri di lasciare la barca anzitempo. «Rastelli lavora con grande impegno e professionalità», ha proseguito il tecnico di Pompei. «So quanto lavoro c'è dietro e dispiace si sia visto poco. Fin quando la società mi darà la possibilità, continuerò ad essere l'allenatore dell'Avellino».

Dunque, a meno che la società non opti per un improbabile cambio in panchina a 90' dalla fine della stagione regolare, contro il Monterosi sarà affidato a mister Rastelli il compito di centrare il punto in grado di garantire la matematica salvezza. L'attuale guida tecnica dei lupi ha poi spostato l'attenzione sulla partita, dando un giudizio su entrambi i tempi disputati dai suoi: «È stata una gara con grande tensione e attenzione da entrambi le parti. Stiamo ancora a parlare di una sconfitta in cui gli avversari fanno molto poco. Nel primo tempo credo sia stata una partita equilibrata dove siamo andati poco in apprensione. Infatti abbiamo concesso poco e abbiamo avuto un'occasione con Di Gaudio. Nel secondo tempo, invece, ci stavamo affacciando con grande continuità negli ultimi 20 metri avversari, ma poi abbiamo incassato il gol. Dopo abbiamo provato in tutti i modi a riprenderla. Tuttavia un episodio ci vede sempre soccombere. Non possiamo far altro che essere realisti».

Parole, in particolare le ultime, pronunciate da Rastelli con un fare sconfortato. In effetti l'Avellino, oltre agli innegabili demeriti proprio, nelle ultime tre gare sicuramente non è stato accompagnato dalla fortuna. Il tecnico campano ha poi dato uno sguardo anche alle cose che non sono andate per il verso giusto al "Degli Ulivi": «Ci sono state diverse situazioni nel primo tempo in cui potevamo essere più bravi, ad esempio con Tounkara, a non finire in fuorigioco. I ragazzi hanno lottato su ogni pallone. Credo che anche le ammonizioni del primo tempo ci abbiano penalizzato. Dopo un quarto d'ora ho provato a sostituire i due centrocampisti».

A questo punto sorge spontanea la possibilità di un ultimo ritiro stagionale, in cui compattarsi per arrivare alla gara con il Monterosi nelle migliori condizioni possibili: «I vari acciacchi ci hanno condizionato negli ultimi tempi. Scendiamo in campo sempre con la testa molto appesantita rispetto agli avversari. Valuteremo se dobbiamo riunirci qualche giorno prima per preparare la partita contro il Monterosi». Infine, al di là del possibile mini raduno, Rastelli sottolinea: «Ci aspetta un'altra finale, come del resto lo era questa».