Pirati dell'Irpinia. L'Avellino si è confermato corsaro inarrestabile tornando da Foggia con un altro assalto perfettamente riuscito alla metaforica nave avversaria, colpita e affondata con la consueta e devastante ferocia.

Nel porto dello Zaccheria il vascello battente bandiera biancoverde ha vacillato quando è stato colpito da Millico, ma è rimasto a galla e ha sferrato un contrattacco letale: 3-1 grazie ai gol di Cionek, Gori e Ricciardi; ottava vittoria su undici partite in trasferta, un sabato sera trascorso aggiornando le statistiche e avendo la certezza di ritrovarsi, almeno per una notte, a essere con Inter, Mantova e Triestina, la squadra con più vittorie all'attivo fuori casa nella stagione in corso in Italia.

Il riscatto immediato dopo il mezzo passo falso contro la Juve Stabia sarà goduto appieno anche oggi riposando ma, da domani, sarà il momento di pensare a una squadra che dall'alto dei suoi 13 punti nelle ultime 5 partite ha fatto addirittura meglio dell'Avellino (a quota 11): il Sorrento, che ha conquistato la sua terza vittoria di fila e si è consolidato in zona playoff battendo la Turris 2-1; che ha vinto il derby iniziato con 45 minuti di ritardo al Viviani di Potenza a causa del manto erboso dello stadio: innevato, ghiacciato, e liberato con fatica.

Per l'Avellino, che non vince in casa dallo scorso 25 ottobre (1-0 contro il Cerignola) può e deve essere l'occasione per tornare a esultare davanti ai propri tifosi. E sì perché, paradossalmente, proprio l'attitudine degli uomini di Maiuri a giocarsela a viso aperto potrebbe favorire la guarigione dei lupi dal loro mal di casa. Dove finora hanno raccolto solo 17 su 27 punti a disposizione (quattro vittorie, cinque pareggi, due sconfitte) soffrendo particolarmente dirimpettai arroccati in difesa. Capitan Tito, diventato il calciatore con più presenze nella storia della girone C di Serie C di Lega Pro (245), ha dato il via al conto alla rovescia scherzandoci su in diretta tv: «Dobbiamo mettere le rotelle al Partenio». Sarà la volta buona? Si vedrà. Fatto sta che l'ultima gioia tra le mura amiche fu regalata da Ricciardi, che a Foggia ha realizzato il suo terzo gol stagionale e secondo in successione.

Il cursore di fascia destra è l'uomo del momento: in settimana dovrebbero esserci novità in merito al rinnovo del suo contratto in scadenza. Sono iniziate le interlocuzioni con il suo entourage. Intanto, si riparte da una prova di carattere, certificata dalla capacità di vincere la prima partita in rimonta dopo essere andati sotto in trasferta; da una qualità del gioco sempre più apprezzabile, fatta di fraseggi palla a terra, sviluppo della manovra fluido e che non disdegna di immediate di verticalizzazioni, al netto di qualche errore di misura nei passaggi da correggere.

Si ricomincerà valutando le condizioni di Armellino: unica nota vera stonata della notte da 3 punti contro i satanelli. Il centrocampista è uscito nel corso dell'intervallo per una sospetta distorsione a una caviglia.

La possibile alternativa per il match contro i costieri, in programma lunedì 29 gennaio alle 20:45, è stata testata nella ripresa della gara coi satanelli: Varela scalpita per tornare titolare dopo sette partite e, nel caso fosse così, completerebbe il pacchetto interni con De Cristofaro e Palmiero in cabina di regia.

C'è, però, una settimana di lavoro all'orizzonte per scegliere; per arrivare pronti all'appuntamento del tabù da sfatare; per mettere in difficoltà Pazienza, che andrà a caccia dell'ottavo risultato utile, post ko a Picerno, e della seconda vittoria consecutiva per lanciare un altro segnale alla capolista Juve Stabia. Il tecnico potrà contare sul rientro da un turno di squalifica di Patierno, ora insidiato da Gori che lo ha agganciato a 8 reti. Sono, invece, sedici le giornate alla fine della stagione regolare: l'Avellino si augura che coincidano con l'apoteosi di una cavalcata trionfale. Una missione tutt'altro che impossibile per una rosa che sta dimostrando di non avere rivali: non solo sulla carta.