«Una squadra come l'Avellino non può stare a pari punti con la Casertana ed il Picerno, con tutto il rispetto per entrambe le squadre». Beppe Cannella è sempre oggettivo nelle sue valutazioni e la freddezza che lo caratterizza gli permette di analizzare tutto con obiettività.

Direttore, il pareggio contro la Juve Stabia è stata una mazzata sotto il profilo psicologico per l'Avellino. Che cosa non ha funzionato?

« I numeri non sbagliano mai e dicono che la squadra di Pazienza non vince in casa dal 25 ottobre con il Cerignola. In trasferta invece ha un andamento da corazzata: ha mostrato personalità oltre che risultati positivi e convincenti, vedi Benevento, Crotone e Latina. Contro la capolista, che aveva a favore due risultati su tre, è chiaro che la posta in palio è alta e le difficoltà maggiori ma farsi raggiungere nell'extratime ed avere un calo di tensione non è da Avellino ripeto. Per il valore della rosa, gli investimenti e la storia dei singoli la partita avrebbe dovuto prendere tutta un'altra piega».

Il campionato resta sempre aperto e la corsa al primo posto possibile?

«Si certo che lo è. Il tempo a disposizione c'è ma bisogna essere continui, concreti e chiudere le partite. La Juve Stabia non ha assolutamente la rosa dell'Avellino, del Benevento e del Crotone che terrei sotto occhio, la Casertana è stata realizzata in dieci giorni ed ha un allenatore bravo, che però è stato sempre un secondo, il Picerno ha fatto programmazione in questi anni è vero, ma nessuno ha speso quanto la società di D'Agostino che meriterebbe molto di più. Tutto questo non va bene, non mi va molto di essere critico però non ci sono attenuanti, anche perché dal punto di vista economico non mi sembra che ci siano tanti giocatori da poter rivendere un domani».

Nel girone di ritorno comunque gli scontri diretti saranno tutti al Partenio Lombardi.

«È un bene, a patto che la rincorsa al primato non diventi una psicosi, come la voglia di vincere in casa che va alimentata, senza ansie eccessive però che possono rivelarsi controproducenti. In questo non devo certo dare io consigli ad uno come Giorgio Perinetti che ha una esperienza enorme e sa benissimo come gestire questo momento. Ci sono tanti giocatori di personalità, curriculum: sta a loro prendersi le responsabilità e trovare le soluzioni, il resto sono parole».

A proposito di singoli, sul banco degli imputati ora sono saliti Ghidotti e Cionek.

«Ripetiamo sempre gli stessi concetti: se vuoi indossare la maglia dell'Avellino devi sapere che il peso è enorme, non paragonabile ad altre realtà. Ghidotti ora deve dimostrare che i compagni possono fidarsi di lui, tutti possono sbagliare, ma ciò che conta è come si reagisce. Cionek lo conosco, ha una esperienza enorme, è stato ad alti livelli, e ripeto deve prendersi le sue responsabilità».

Sabato c'è la sfida dello Zaccheria con il Foggia. «Ho lavorato a Foggia e so bene quanta pressione ci sia. La squadra in questa fase non mi pare avere il giusto atteggiamento mentale, ha perso nel finale in modo pesante a Giugliano una partita nella quale si era portata in vantaggio. Ci sono molti pensieri negativi ed un ambiente che mi pare depresso visto che anche la Nord è pronta a disertare. Sta solo all'Avellino sfruttare tutto questo a proprio favore».

Quale è il giocatore che l'ha più colpita e quello che l'ha delusa?

«Sgarbi è una sorpresa più che lieta: attacca bene lo spazio, segna e fa segnare ed è un pericolo per avversari. Però non è dell'Avellino. Chi mi ha deluso? Ho avuto Pezzella ai tempi di Siena ed era un calciatore che apprezzavo molto. Poi non ha avuto la carriera che meritava».

Pazienza ha un ruolo molto delicato da qui alla fine.

«Ne è consapevole, altrimenti farebbe altro. Da qui alla fine ogni gara è come una partita di coppa, ad eliminazione diretta. Va affrontata una alla volta, senza guardare in alto».