Avellino, Carriero chiede una maglia per la partita contro la Turris

Il giovedì, canonico giorno in cui ci si ritrova al Partenio-Lombardi per provare uomini e schemi contro squadre minori o ragazzi delle giovanili, l'Avellino trova facilmente la via del gol. Magra consolazione per Piero Braglia che in campionato ha esultato appena 16 volte in 15 partite ma che, ieri pomeriggio, ha visto i suoi ragazzi rifilare 11 reti, tutte in una volta, ai baldi under della Primavera 3 allenati dal duo Tonino Iandolo -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati