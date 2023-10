Entra Federico Casarini ed esce Felice D'Amico. Dopo diversi giorni di conclave tra dirigenti e staff tecnico, è ieri sera arrivata la fumata bianca con annessa la rinuncia dolorosa al fantasista siciliano. Acquistato lo scorso luglio per giocarsi il posto con Lores Varela alle spalle delle due punte, come richiesto da Massimo Rastelli in sede di costruzione del suo 4-3-1-2 durato appena due gare di campionato, l'ex Pro Sesto è stato chiaramente escluso dal gruppo per una precisa scelta tecnica di Michele Pazienza.

L'allenatore di San Severo, che dal suo esordio contro il Foggia ha virato in maniera decisa sul 3-5-2, già nel post gara contro i pugliesi si era espresso sulle caratteristiche di D'Amico lasciando intendere quelle che potevano essere le sue prospettive di impiego: «Per quanto mi riguarda- disse - non lo vedo come un trequartista, ma bensì nel ruolo di esterno». Da quel giorno, in verità, complice un problema alle tonsille del calciatore, del siciliano legato ad un triennale all'Avellino si erano già perse le tracce. Riapparso in lista mercoledì sera in Coppa Italia, a riprova che era tra i papabili al taglio, il numero 77 era rimasto in panchina a guardare i compagni.

Un indizio che ieri sera ha trovato riscontro nel report ufficiale diffuso dall'ufficio stampa del club.

Un documento dettagliato che è sembrato simile ad un bollettino di guerra in cui sono sostanzialmente stati riportati, in sintesi, i referti arrivati da Villa Stuart. In pratica la certificazione ufficiale di una emergenza destinata a durare per almeno un mese. È questo infatti il tempo pronosticato per il recupero di Thiago Cionek (lesione distrattiva al gemello mediale destro) e Michele Rigione (lesione distrattiva al capo lungo del bicipite femorale sinistro). Più o meno la stessa tempistica è stata pronosticata per Cosimo Patierno al quale è stata riscontrata una lesione al collaterale interno della gamba destra e, per i prossimi sette giorni, dovrà portare un tutore.

Diversamente per chi era da tempo in infermeria si prevedono rientri scaglionati nelle prossime tre settimane. Dalla trasferta a Caserta dovrebbe toccare a Luca Falbo, seguito da Raffaele Russo ormai prossimo al rientro in gruppo, nonché i centrocampisti Jacopo Dall'Oglio e Santo D'Angelo per i quali non si andrà oltre il mese di ottobre.

Magra consolazione che non servirà ad affrontare un'emergenza da codice rosso in cui, pure con l'innesto di Casarini, lunedì sera bisognerà ricorrere a due mani all'arte di arrangiarsi ricostruendo, quasi ex novo, l'intero pacchetto difensivo davanti a Ghidotti. In questo caso insieme a Erasmo Mulè, unico difensore con pedigree, saranno impiegati Armellino nel ruolo di regista e Cancellotti retrocesso di qualche metro nell'area di pertinenza del braccetto di destra. Ruoli che i due esperti calciatori hanno già interpretato nel loro recente passato con le maglie di Modena e Pescara.

Chiaramente l'arretramento di entrambi sulla linea Maginot finirà per lasciare vuote le due caselle in mediana che Sannipoli, Casarini, Pezzella, Ricciardi e Maisto andranno a contendersi per completare la linea in cui Palmiero, Varela e Tito resteranno nei loro abituali posti di competenza. Sannipoli, che a Latina ha giocato un'intera stagione in quella posizione, appare favorito su Ricciardi mentre Casarini, fresco di riabilitazione, proverà a vestire subito i panni del leader.

In attacco, invece, con Lorenzo Sgarbi divenuto ormai inamovibile il ballottaggio è tutto tra Michele Marconi e Gabriele Gori. L'impressione è quella che, inevitabilmente, i due siano destinati ad una staffetta dal momento che l'ex viola non è ancora al top della condizione. Malgrado ciò il giovane Gori è mercoledì sera apparso più in palla del veterano Marconi non solo per il gol realizzato. Particolare che potrebbe pesare sulla scelta del tecnico di San Severo.