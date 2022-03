Avellino-Catania 0-1, gol di Sipos e le siciliane restano un tabù

Ancora fischi per l’Avellino. Nel recupero di campionato contro il Catania – match rinviato a causa della neve – i lupi escono sconfitti dal Partenio-Lombardi. Basta una rete di Sipos al 17esimo della ripresa per permettere agli ospiti di portare a casa il bottino pieno. I biancoverdi anche in superiorità numerica, dopo l'espulsione al ventesimo del secondo tempo, non riescono a inquadrare la rete avversaria. Ci provano in più occasioni. Ma sono poche le giocate buone. A fine gara una nuova contestazione da parte della tifoseria, costretta a registrare tra le mura amiche un’altra sconfitta. Si tratta del terzo ko contro le siciliane dopo quelli con il Palermo e il Messina.