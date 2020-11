Ritorno in campo amaro per l’Avellino. Al Partenio-Lombardi i lupi sono costretti ad arrendersi al Catania: 2-1 il finale di gara per i siciliani. L’Avellino, che si risveglia solo negli ultimi dieci minuti, riesce a segnare al 90’ con Maniero. In meno di venti minuti le due scoppole degli etnei: autorete di Miceli al 50’, raddoppio di Pecorino al 67’.

Tante le assenze su entrambi i fronti, soprattutto a causa del Covid. I problemi maggiori in casa biancoverde. Per l’Avellino è stata la peggiore prestazione da inizio stagione. I lupi hanno la possibilità di rifarsi già mercoledì prossimo nella trasferta di Potenza. Ma serve nuovo slancio e l’orgoglio mostrato nella parte finale della gara odierna. Mister Piero Braglia ha tre giorni per caricare i suoi.

