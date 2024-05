All'inferno e ritorno in quarantacinque minuti. Dal dramma sportivo all'esaltazione di una tifoseria passata, ad appena sette minuti dalla fine, dalle lacrime di delusione a quelle di gioia per un sogno promozione che continua. E in città esplode la gioia. Caroselli di auto e tifosi in strada fino a tarda notte.

Fotografia perfetta della bellezza e della crudeltà dei playoff di Lega Pro, in cui ieri sera l'Avellino ha rischiato di finire fuori per mano di un Catania che aveva concluso la post season a 24 punti distanza dai lupi ma, riabilitato dalla vittoria della Coppa Italia, ha seriamente accarezzato l'idea di approdare in semifinale dove invece martedì ci sarà l'Avellino che ospiterà il Vicenza. Eppure, rispetto a tre giorni fa al Massimino, Michele Pazienza ha preso il coraggio a due mani inserendo fin dal primo minuto Gori al fianco di Patierno con in supporto Sgarbi e D'Ausilio.

Un atteggiamento spregiudicato reso possibile grazie ad un modulo camaleontico variando la sola posizione di Sgarbi da dietro le punte o da laterale. Di contro Michele Zeoli ha confermato quasi in toto il 3-5-2 vittorioso all'andata con la sola eccezione di Ndoj al posto del febbricitante Zammarini nemmeno in panchina. La scelta di attaccare all'arma bianca, però, ha giocato un brutto scherzo ai padroni di casa che al decimo, dopo qualche schermaglia, si sono ritrovati sotto di un gol. Su cross di Ndoj dalla destra, l'ex Taranto Pietro Cianci, autentica bestia nera dei lupi, ha anticipato come all'andata Frascatore e bucato Ghidotti. Una doccia gelata che ha paralizzato soprattutto Patierno.

Il capocannoniere del girone si è ritrovato quattro minuti dopo a pochi metri da Furlan ma ha incredibilmente calciato alto. Un errore pesantissimo di cui il Catania ha provato addirittura ad approfittare sul capovolgimento di fronte con un tiro di Cicerelli che Ghidotti è stato costretto ad alzare in corner. In maniera confusa, facendo prevalere il nervosismo alla ragione, l'Avellino è invece andato avanti solo con tiri imprecisi di D'Ausilio e Liotti che non hanno nemmeno inquadrato lo specchio della porta avversaria. Nella sostanza, però, la manovra è sempre rimasta lenta e prevedibile con traversoni scodellati in area quasi a casaccio che hanno ancora di più esaltato le caratteristiche di Monaco, Quaini e Castellini.

Tutto un altro copione quello andato in scena nella ripresa con i biancoverdi che sono rientrati in campo con Sgarbi a destra, ma soprattutto uno spirito più battagliero. Spinti dai diecimila del Partenio Lombardi, i biancoverdi hanno così riaperto la gara e riacceso le speranze al settimo: cross di D'Ausilio dalla destra respinto in maniera approssimativa da Furlan e destro chirurgico all'incrocio di Liotti. Il pareggio, almeno per una decina di minuti, ha rivitalizzato i lupi che con una torsione di Patierno su cross di Sgarbi si sono rifatti minacciosi dalle parti di Furlan ma la sfera è terminata alta. Una fiammata che si è gradatamente spenta per bravura di un Catania bravo nel coprire gli spazi e un Avellino con le idee appannate. Inerzia di un match che Pazienza ha provato a smuovere a venti minuti dalla fine gettando nella mischia Marconi e Russo per Gori e Liotti. Con grande mestiere, tuttavia, la squadra di Zeoli è riuscita nell'impresa di spezzettare il gioco e far innervosire un Avellino che ha cercato qualche volta l'affondo con il frizzante Russo.

Proprio il numero dieci di casa, a sette minuti dalla fine, ha trovato il varco giusto per lanciare sul fondo Frascatore il cui cross è stato respinto da Monaco all'altezza del rigore dove, come un falco, si è avventato D'Ausilio. L'ex Audace Cerignola, tra i migliori in campo, con un sinistro secco alla destra di Furlan ha mandato in orbita i diecimila del Partenio Lombardi e spedito l'Avellino in semifinale, dove affronterà il Vicenza. Martedì si torna in campo al Partenio contro il Vicenza.