«Il giorno dei giorni, attimi e secoli, lacrime e brividi»: i cantanti hanno sempre le parole giuste per esprimere emozioni a volte complesse. Ligabue in questo pezzo del 2010 aveva riassunto quello che si prova in momenti come questi, quando non ci sono altre possibilità, un'altra occasione perché nel giorno dei giorni ci si gioca tutto.

L'Avellino nei 90 minuti di stasera (fischio di inizio ore 20.30) è atteso dall'esame di maturità: quello che ti segna per tutta la vita, quello che ti rimane impresso nonostante il tempo che passa. O vince, con quale risultato conta poco, o deve dire addio ai playoff, fare i conti con il fallimento di una stagione, arrendersi all'idea che non era la grande squadra che pensava di essere. Ma questo pensiero non c'è nella testa dei calciatori di Pazienza, o almeno è la speranza dei tifosi e degli addetti ai lavori. Nella loro testa, nei loro ragionamenti ci deve essere invece la consapevolezza della propria forza, di quello che ha costruito in un campionato altalenante ma chiuso in crescita, con la conquista di un secondo posto che non era scontato.

Cosa lo è nel calcio? Nulla ma è chiaro che il campo è il giudice supremo, quello capace di dare l'unica sentenza. Per Michele Pazienza il post Catania non è stato semplice, sebbene si sia isolato da polemiche e critiche che lo hanno visto indiscusso protagonista, il tecnico sa di aver sbagliato qualcosa, forse non tanto nella scelta degli uomini ma nella interpretazione della gara del "Massimino".

Sa che stasera, nei 90 minuti che lo attendono, non ci sono margini di errore, non ci sono jolly da poter utilizzare in futuro.

Cambiare: è questo ciò che sente e deve fare. Il modulo di partenza per esempio, come ha lasciato intendere nella conferenza stampa di presentazione, nella quale è stato come sempre misurato: anche se la tensione non l'ha potuta nascondere più di tanto, neanche lui che è sempre così controllato e impenetrabile. Il passaggio alla difesa a quattro, per schierare l'armeria pesante in attacco e tentare il tutto per tutto, è la strada da percorrere, per lasciare da parte la paura e dare spazio al coraggio.

Ed allora davanti a Ghidotti troverebbe spazio Cancellotti a destra, Liotti a sinistra e uno tra Rigione e Cionek, il primo sembra in leggero vantaggio, e Frascatore al centro della difesa.

A centrocampo se De Cristofaro e Armellino sono certezze, l'altro dubbio riguarda l'uomo chiamato ad interpretare la mezzala sinistra: D'Ausilio per dare ancora più spinta o Rocca, per stare leggermente più coperti?

In attacco è tutto affidato a Sgarbi capace di svariare dove vuole per servire Patierno e Gori, perfettamente recuperato dopo i problemi fisici avuti prima della sfida di Catania.

Il 4-3-1-2, che può diventare anche un 4-3-3 a seconda di come si muove Sgarbi, non è certo una novità: Pazienza lo ha riprovato nel corso delle amichevoli prima dei playoff e lo ha sperimentato in campionato con la Casertana, Monterosi, Cerignola e proprio Catania quando finì 5-2 per i lupi.

E se il modulo non dovesse essere questo l'alternativa resta il 3-5-2 con Ricciardi a destra ed uno tra Sgarbi e D'Ausilio nel ruolo di mezzala sinistra.

La testa, il cuore, la personalità ma anche le gambe che forse sono meno pesanti dopo la prima sfida di martedì scorso e cominciano a rispondere meglio: almeno è quello che si augura Pazienza, il suo staff e Giorgio Perinetti che in questi giorni ha parlato con ognuno, con equilibrio, sapienza ma anche chiarezza.

Il sold out è stato registrato come sempre perché i tifosi biancoverdi, retorica a parte, le aspettative non le deludono mai.

Sanno dove devono essere, cosa devono fare, e quando farlo, sanno che non basta sognare se il tutto non è accompagnato dai fatti.

Ed allora nel giorno dei giorni starà ad ogni singolo calciatore, anche all'ultimo panchinaro, tenerli vivi quei sogni, fino all'ultimo secondo di una partita che si annuncia infinita.