Avellino, cercasi partner per Murano intanto si cerca di piazzare vari giocatori

Chiuso il campionato di serie C con la promozione del Palermo, la Lega ora dovrà completare il girone C nel quale probabilmente verrà inserita la Viterbese, che andrà a completare il novero delle formazioni. La promozione del Palermo era quanto si auspicava l'Avellino, il salto di categoria dei siciliani elimina una pericolosa rivale. Per l'annata agonistica ai nastri di partenza si ritroveranno con l'ambizione di salire in cadetteria il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati