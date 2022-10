Avellino, colpaccio a Francavilla: all'ultimo respiro segna Dall'Oglio

Debutto coi fiocchi per Massimo Rastelli. Il suo Avellino pesca un pesantissimo successo in trasferta. Avanti 0-2, i biancoverdi si fanno riprendere e poi trovano il colpo del ko nel finale con Dall'Oglio.

Per la sua prima partita sulla panchina dei lupi mister Rastelli, ricordi dolcissimi dal 2012 al 2016 per i tifosi biancoverdi, schiera i suoi con il 4-3-3 con Trotta largo a destra e Murano riferimento centrale, Franco in cabina di regia e Tito sulla fascia sinistra. Grande avvio per l'Avellino che inizia la partita a trazione anteriore, Casarini e Dall'Oglio sono precisi sulla pressione da portare ai centrocampisti pugliesi spingendo il baricentro degli irpini verso destra e proprio da lì nascono i due gol. Prima Casarini costringe all'errore in fase di impostazione la Virtus con Cisco che si fa rubare il pallone, ne approfitta l'Avellino che con Trotta trova la rete con un gran sinistro da fuori area che si insacca sul sette. Seconda rete stagionale per l'attaccante ex Crotone. Poi è da un calcio piazzato magistrale di Franco che arriva il raddoppio; il suo sinistro imbecca Illanes che di testa supera Avella regalando la rete, la prima stagionale, ai suoi.



Francavilla che prova a non capitolare e deve ringraziare il suo portierino che disinnesca il gran mancino dalla trequarti di Franco con una respinta provvidenziale ad evitare il tris. Il portiere ex Casertana da la carica ai suoi e Maiorino si carica i compagni sulle proprie spalla e riapre la partita con la specialità della casa; punizione superlativa che beffa Marcone e riapre la partita. L'ex Livorno sale in cattedra e con un gran tiro da fuori fa spellare le mani a Marcone. Partita che incredibilmente cambia e vede i padroni di casa aumentare incessantemente il ritmo azione dopo azione. Marcone è costretto alla super parata sul colpo di testa dall'interno dell'area piccola di Mastropietro.



L'intervallo non sortisce l'effetto sperato da Rastelli ed inizia con la stessa intensità se non maggiore portata dai padroni di casa che dopo due minuti la pareggiano. Gli uomini di Calabro elaborano un'azione insistita che porta Patierno all'interno dell'area piccola e di sinistro trafigge l'estremo difensore ospite che nulla può sulla sua conclusione ravvicinata. Pubblico di casa in visibilio per il pareggio acciuffato ad inizio secondo tempo. Ospiti in difficoltà che non riescono più ad imbastire più di tre passaggi consecutivi. I padroni di casa cercano in tutti i modi di penetrare la difesa campana ma la partita entra in una fase confusa dove inizia la girandola dei cambi con Rastelli che sostituisce Trotta ed un impalpabile Murano, al loro posto Gambale e Di Gaudio, recuperato in extremis per quest'incontro. Ad un quarto d'ora dalla fine Russo spreca un regalo di Caporale che serve l'esterno avversario che spreca calciando alto sopra la traversa.



Quando la partita sembra di essere in una situazione di stallo, l'Avellino da la sterzata decisiva alla partita. Dall'Oglio porta palla sulla sinistra, sterza sul destro e fa partire una rasoiata che non lascia scampo ad Avella, costretto a raccogliere per la terza volta il pallone dalla porta. Rastelli corre subito ai ripari alzando i centimetri della propria retroguardia inserendo Zanandrea per Russo. Il Francavilla lancia qualsiasi pallone che passa dalla trequarti in area di rigore, su uno di questi Perez trova Cardoselli in area di rigore che non riesce a spingere il pallone in rete. Murilo ha l'occasione per pareggiarla su calcio piazzato ma non trova lo specchio di porta, e così i sei minuti di recupero non bastano. L'Avellino sfrutta l'effetto Rastelli e trova la prima vittoria in trasferta conquistando tre punti pesantissimi.