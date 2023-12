Due squadre alla ricerca della vittoria e della tranquillità perduta. È l'insolito destino che accomuna Avellino e Turris, club in corsa per obiettivi diversi ma che hanno smarrito la retta via: i biancoverdi sono reduci da 2 sconfitte e complessivi 4 punti raccolti nelle ultime 4 gare; i corallini hanno addirittura sul groppone 6 sconfitte nelle ultime 7 sfide e un solo punto messo in cascina.

Risultati non esaltati per un derby che torna stasera all'insolito orario delle 20.45 in un Partenio Lombardi che, per la prima volta in questa stagione, si preannuncia abbastanza freddo sulle gradinate e con un velo di tristezza nell'area per il dramma vissuto in settimana da Giorgio Perinetti. La prevendita, davvero fiacca, lascia trasparire una proiezione intorno alle 6mila presenze. Un dato che tiene lontani tanti occasionali e stride con i precedenti sold out per colpa dei recenti risultati, dell'insolito orario e delle tante dirette tv (da stasera oltre a Now e Sky la gara sarà visibile in chiaro pure su Videonola al canale 94 del digitale terrestre). Grazie all'anticipo del pomeriggio tra Juve Stabia e Benevento (visibile in chiaro pure su Raidue alle 16), però, l'Avellino avrà subito la possibilità di recuperare parte del terreno perduto su una o addirittura entrambe le concorrenti che guidano la classifica.

Di qui il proposito di Pazienza di rigenerare un pò la formazione dopo gli affanni delle scorse settimane. Stando a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario e a quanto trapelato nel corso della settimana, tuttavia, non è difficile immaginare una serie di accorgimenti un pò in tutti i reparti pure alla luce della pesante assenza di Sgarbi (fermo per almeno due settimane dopo l'operazione alla mano sinistra), le non perfette condizioni fisiche di Gori (contusione alla caviglia) ma soprattutto l'opaca prestazione di diversi singoli in quel di Picerno. Una serie di concause che spingono Pazienza a rilanciare almeno due dei tre difensori riemersi di recente dall'infermeria.

Ipotesi confermata in maniera implicita dallo stesso allenatore pugliese che, davanti a Ghidotti, appare intenzionato a rilanciare Rigione con il dirottamento di Armellino in mediana. Nel pacchetto arretrato, però, si profila anche il ritorno di Benedetti che contro la Juve Stabia, in coppa Italia, ha disputato l'intera partita mentre Cionek e Tito ripartiranno dalla panchina. Inevitabilmente, dopo essere stato sottoposto a un tour de force, potrebbe scivolare in panchina pure Mule' al quale dovrebbe essere preferito Cancellotti, sempre più a suo agio nel ruolo di braccetto.

Due pedine su tre cambiate con cui Pazienza spera di chiudere nuovamente in maniera ermetica la porta di Ghidotti bucata addirittura 5 volte nelle ultime 2 partite. Un campanello d'allarme per nulla sottovalutato dal trainer al cospetto della Turris degli ex particolarmente brillante nel reparto offensivo. I corallini, che finora hanno messo a segno 22 reti, punteranno molto sulla sete di vendetta di Maniero.

Nella ricerca costante dell'equilibrio tattico perduto, però, il successore di Rastelli ha preannunciato il ritorno di Armellino in mediana e la conferma di Varela con Palmiero destinato ad avere la meglio su Casarini. Un tripode mediano abbastanza assortito che sarà sostenuto sulle corsie laterali da Ricciardi, nuovamente nel suo habitat naturale, e Falbo, pure lui al rientro e destinato a scambiarsi il testimone con Tito nella ripresa. In attacco, invece, con Gori non al meglio il tandem iniziale rivedrà insieme Patieno e Marconi. Queste le premesse di un match in cui, dirigenti, staff tecnico, calciatori e pubblico, dopo gli striscioni di cordoglio verso Perinetti apparsi ieri in diversi stadi italiani, questa sera faranno di tutto per dedicare una vittoria piena di affetto alla memoria della dolce Emanuela.