L'Avellino sciupa e stecca l'esordio, battuto a domicilio 2-0 dal Latina. Il debutto più temuto si è puntualmente materializzato. «È il colore che ci scorre nelle vene, è il colore della terra che ci appartiene»: schierato con il 4-3-1-2 ampiamente rodato in ritiro e con tutti gli interpreti attesi alla vigilia, l'Avellino è stato accolto da questo striscione e da una splendida coreografia dalla Curva Sud.

Galvanizzati dal Partenio-Lombardi sold out, con poco meno di 7mila presenti sugli spalti, compresi 58 supporter ospiti, i lupi sono partiti col piede pigiato sull'acceleratore, ma hanno trovato pane per i loro denti. Gli uomini di Di Donato, disposti con un equilibrato 3-5-2, si sono dimostrati subito in palla mettendo presto a nudo le difficoltà dei padroni di casa nel mantenere le giuste distanze tra difesa e centrocampo: dolori costanti nel momento in cui la prima linea di pressione irpina veniva superata. Le prime quattro occasioni da rete sono state, però, confezionate dagli uomini di Rastelli, che ha seguito al limite dell'area tecnica ogni azione. Clamorosa la chance sciupata all'8' da Marconi, che ha spedito il pallone in Curva Sud non capitalizzando una spizzata di Patierno su lancio di Dall'Oglio. Di un nulla al lato una girata di prima intenzione di D'Angelo al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Parata in due tempi al 21' da Cardinali una sassata mancina di controbalzo di capitan Tito.

Il Latina, che si era affacciato dalle parte di Ghidotti non prima del 19' con una conclusione piazzata di Riccardi, dal limite dell'area di rigore, è passato in vantaggio al 28': frittata di Ghidotti, che ha regalato una rimessa laterale a Cortinovis ed è stato poi titubante in uscita, avanzando e poi indietreggiando in maniera fatale. Tanto è bastato all'ex Fella per approfittare della torre di Mastroianni, vittorioso nel duello aereo con Benedetti, per avere la meglio a sua volta su Cionek ed uccellare il portiere di casa con un'incornata che assunto la parabola della classica palombella mortifera. Sullo stadio è calato il silenzio, complice un malore accusato da un tifoso in Curva Sud (prontamente soccorso dalla misericordia).

Il Latina ha preso coraggio ed Ercolano ha impensierito Ghidotti. Il tempo di protestare per un presunto tocco di braccio su sinistro schiacciato di Tito ed è arrivato il momento di imboccare il tunnel degli spogliatoi per l'intervallo. Nessun fischio, tanti incoraggiamenti, come a fine partita: grande dimostrazione di maturità da parte dei 4.588 abbonati e dei fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto. I mormorii sono cresciuti, invece, con l'avanzare dei minuti perché al rientro dagli spogliatoi Del Sole si è fatto quaranta metri indisturbato palla al piede e senza il recupero di Dall'Oglio, bravo a contrastare la battuta a rete di Riccardi, l'Avellino sarebbe capitolato di nuovo. Fino al 60' solo un tiro sul primo palo di Patierno, facilmente neutralizzato da Cardinali.

Meno lanci lunghi dalle retrovie rispetto alla prima frazione di gioco, Lores Varela più coinvolto e leggermente più efficace, ma troppo poco per evitare il concretizzarsi della temuta sindrome del braccino del tennista. Al 63' Sannipoli per Dall'Oglio e Sgarbi per Marconi: i primi due cambi di Rastelli. Proprio Sgarbi ha subito mandato in porta Patierno: il suo tocco sotto si è spento alto sulla traversa. Il centravanti ex Virtus Francavilla non ha centrato lo specchio con un diagonale a incrociare, trascorsi un'altra manciata di giri di lancette, e ha sfogato la sua rabbia battendo i pugni sull'erba sintetica. Applausi per lui, l'ultimo a mollare. Armellino, Gori e D'Amico per Lores Varela, Cancellotti e D'Angelo le ultime carte giocate in sincro. Quando Gori ha centrato il palo su cross di Palmiero al 78' e, poco dopo, ancora Patierno, stavolta di testa, ha mandato sul fondo, si è capito che la serata era stregata. Il Latina, che pregustando il successo ha ridotto sempre più le sue ripartenze, alla fine l'ha spuntata sfiorando il raddoppio in contropiede nel finale con Jallow e poi centrandolo con la "bestia nera" Fabrizi (mancata chiusura e deviazione di Cionek). Al fischio finale dell'arbitro Diop nel mirino ci è finito Rastelli, bersagliato da più di un'invettiva.