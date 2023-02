All'Avellino di Massimo Rastelli non resta che ricominciare da tre. Il numero perfetto per la scuola pitagorica, nel caso dei biancoverdi, coincide con la spasmodica ricerca dei tre punti perduti, con il rispolvero dell'assetto difensivo a tre e il tentativo di scampare il catastrofico pericolo della terza sconfitta consecutiva. In realtà la ricorrenza del numero tre calza a pennello anche con la terza sfida casalinga dei lupi di questo mese di febbraio contro una Virtus Francavilla che finora, in quattordici gare esterne, ha pareggiato solo tre volte.

APPROFONDIMENTI Gelbison preso il centrocampista Porcino, ex Reggiana Turris, tanti rientri per Fontana a Crotone: «Sembra sfida impari ma tutto può accadere» Gelbison-Giugliano, probabili formazioni: Esposito perde Francofonte, stagione finita

Tante strane coincidenze che svaniranno come d'incanto quando, alle 14.30, il signor Aleksandar Djurdjevic della sezione di Trieste, per la prima volta al Partenio Lombardi, emetterà il fischio di inizio ad una partita delicata e particolare per entrambe. Separate in classifica da appena un punto, Avellino e Virtus Francavilla saranno animate entrambe dalla voglia di riscattare l'ennesimo periodo nero di una stagione fin qui deludente rispetto a quelli che erano i programmi estivi. Per Massimo Rastelli e Antonio Calabro sarà però anche una gara carica di tensione per opposte ragioni: l'allenatore di Pompei è la scorsa settimana finito nel mirino degli Ultrà; il tecnico di Meledugno, nella sua casa in provincia di Lecce, giovedì scorso si è ritrovato con due colpi di fucile esplosi all'indirizzo della sua autovettura.

Un episodio che, stando alle prime indagini condotte dai carabinieri della cittadina pugliese, non avrebbe nulla a che spartire con fatti calcistici. Per la verità sarà una gara ad alta tensione anche per il direttore sportivo Enzo De Vito invitato, attraverso uno striscione esposto giovedì notte all'esterno della tribuna Montevergine, a dimettersi. Quanto basta per intuire l'importanza della posta in palio quando ormai mancano dieci giornate alla fine della regular season. Dieci tappe al primo traguardo che l'Avellino spera sempre di tagliare in una posizione migliore dell'attuale e deludente decimo posto, ma soprattutto in condizioni tecniche e fisiche diverse. Le scorie delle ultime due sconfitte, infatti, hanno lasciato il segno non solo nella contestazione degli ultrà ma anche nel morale di una squadra che sembra aver perso autostima. A pesare, oltre alle due sconfitte, è la vulnerabilità difensiva certificata dagli otto gol incassati in quattro partite.

Da qui la decisione di sperimentare nel corso della settimana il ritorno a quel sistema di gioco difensivo con cui Rastelli trionfò nel 2013 vincendo il campionato di serie C. In quell'Avellino, oltre alla difesa a tre che oggi dovrebbe essere imperniata su Moretti, Benedetti e Auriletto, nel girone di ritorno il tecnico irpino travestì Gianluca De Angelis da trequartista alle spalle di Castaldo e Biancolino. Mossa che oggi potrebbe vedere Raffaele Russo dirottato dalla fascia sinistra al vertice alto di un rombo di centrocampo in cui Mazzocco è dato favorito su Matera per far partire la linea mediana che si snoderà lungo l'asse composto da Casarini, D'Angelo e Tito. Davanti, invece, per dare maggiore sostegno alle giocate di Michele Marconi, l'intermittente Marcello Trotta potrebbe avere una chance nel suo ruolo naturale di seconda punta.

Condizionale d'obbligo perché, oltre ad avere il dubbio in mediana tra Mazzocco e Matera, Rastelli è indeciso nella scelta iniziale tra il casertano e Mamadou Kanoute che nella sfida contro la Viterbese era entrato meglio in partita nella ripresa. Dovesse l'esperimento del 3-4-1-2 avere una crisi di rigetto, però, con gli stessi uomini sarà abbastanza semplice passare al 4-3-2-1 delle scorse settimane collocando Auriletto nell'insolito ruolo di terzino destro. Insomma, un atteggiamento più coperto in fase difensiva ma sicuramente non meno spregiudicato in quello d'attacco dove l'estro di Russo appare destinato ad avere un raggio di azione ancora più largo. Dopo l'apparizione di domenica scorsa, infine, è come una meteora nuovamente scomparso dalla lista dei convocati Antonino Di Gaudio (problema al quadricipite) che andrà in tribuna insieme ai degenti Aya e Dall'Oglio.