Il gusto della vittoria, riassaporato dopo un mese in cui sono state ingerite quattro amare sconfitte, sul palato dei biancoverdi è rimasto davvero pochissimo.

Complice il calendario spezzatino, che prevede altre due gare al Partenio Lombardi tra la sfida contro il Giugliano di domani, fischio di inizio alle 18, e quella di domenica prossima contro il Picerno, calcio di avvio alle 14.30, Marconi e compagni già da ieri sono stati costretti a rituffarsi nel clima partita.

Una gara inusuale, perché solo sulla carta in trasferta, che si giocherà nell'impianto di via Zoccolari.

Nella sua stessa tana, dove finora ha collezionato 27 dei 39 punti attuali, la squadra di Massimo Rastelli, che è stato appiedato per un turno dal giudice sportivo e lascerà la panchina al suo vice Dario Rossi, sarà chiamata a vendicare la bruciante sconfitta dell'andata, ma soprattutto a recuperare il ritardo accumulato nel mese messo alle spalle. Missione non semplice perché, come si è notato contro il Foggia, fisicamente ci sono diversi elementi non al top della condizione che finiscono spesso per andare in difficoltà dopo la prima ora di gioco.

Una costante riscontrata nei nuovi arrivati (D'Angelo, Mazzocco, Benedetti e Marconi in particolare), ma anche in alcuni calciatori della vecchia guardia come Casarini e Matera, giusto per fare il nome di due pedine fondamentali.

Un handicap a cui contro il Foggia si è riusciti a sopperire con qualche turnazione che, come nel caso di Di Gaudio, ha dato gli effetti sperati.

Turn over che domani sera sarà inevitabile sia nella formazione iniziale che a gara in corso per provare a fronteggiare la rabbia di un avversario uscito, immeritatamente, sconfitto dal derby di Castellammare.

Pertanto, come ampiamente dimostrato in passato in occasione di un trittico di sfide distribuite nell'arco di una settimana, è probabile che Rastelli ricorra ad una turnazione abbastanza spinta con avvicendamenti in tutti i settori nel canonico 4-3-2-1, tornato ad essere il sistema di gioco di riferimento dopo la vittoria sui satanelli di Somma. In difesa, con Aya tuttora a corto di preparazione e Moretti che accusa un calo di condizione, la candidatura dal primo minuto del rientrante Auriletto avanza in maniera prepotente così come il passaggio del testimone tra Rizzo e Ricciardi sulla destra.

In mediana, invece, appare abbastanza scontata la presenza dal primo minuto di Matera che bisognerà decidere se avvicendare con Mazzocco, apparso affaticato, o Casarini, diffidato ma soprattutto osservato speciale dallo staff medico. Scontate appaiono la conferme di D'Angelo, Tito e Benedetti. Nel match di domani, che si presenta come un duello sia tattico che fisico, tuttavia, appare destinato ad essere stravolto anche l'assetto offensivo. In questo caso la riflessione dell'allenatore, su cui inciderà tantissimo la rifinitura odierna, ruoterà su quanti uomini del tridente da avvicendare. A sorpresa Rastelli potrebbe decidere di stravolgerlo concedendo una chance infrasettimanale al redivivo Di Gaudio e al rientrante Kanoute (ha scontato le due giornate di squalifica) che potrebbero agire alle spalle di Diego Gambale, attaccante di scorta che scalpita dalla voglia di rimettersi in mostra. In realtà, ci sarebbe pure la variabile Tounkara da poter sfruttare. Ipotesi in questo caso davvero labile fermo restando che, dovesse percepire in Marconi la voglia e la forza per disputare la seconda gara di fila nell'arco dei tre giorni, l'ex attaccante del Sudtirol potrebbe essere l'unico elemento del tridente a non osservare un turno di riposo. Pesantissimo, infine, è il bilancio dei diffidati salito a sei dopo l'ultimo turno.

Al prossimo giallo sconteranno una giornata di squalifica per somma di ammonizioni Casarini, Rizzo, Ricciardi, Moretti, D'Angelo e Mazzocco.