Una maglia per due. Alla vigilia della partenza per il ritiro di Teramo, dove domenica alle 18.30 i biancoverdi affronteranno il Moneterosi dell'ex Eusepi, Michele Pazienza non ha ancora deciso chi sarà il sostituto di Luca Palmiero, play appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Anche ieri, stando a quanto trapelato dalla clausura del Partenio Lombardi, nel ripassare le lezioni del 3-5-2, modulo che è stato quasi sempre adottato in trasferta, e l'innovativo 4-3-3, varato nel secondo tempo a Potenza e confermato contro la Casertana, l'allenatore di San Severo ha alternato Salvatore Pezzella e Antonio De Cristofaro al fianco di Marco Armellino e Michele Rocca.

Dando per scontata la presenza di questi ultimi due, così come della composizione della mediana a tre in entrambi i moduli tattici, la competizione è tutta tra il 23enne romano, sostituto naturale di Palmiero, e il foggiano di un anno più grande. Un vero e proprio duello in cui, sulla bilancia della scelta finale, potrebbero pesare le diverse caratteristiche tecniche: Pezzella ama giostrare davanti alla difesa agendo da play e costruendo gioco; De Cristofaro si trova a suo agio soprattutto da interno nel recuperar palloni. Volendo estremizzare le caratteristiche dei due centrocampisti, Pazienza dovrà decidere se ricorrere ad un geometra della mediana o ad un operaio.

Scelta che logicamente sarà influenzata dal tipo di partita che intenderà impostare. Di certo con Pezzella in campo Armellino e Rocca resterebbero nelle rispettive posizioni, mentre con De Cristofaro nel ruolo di interno sarebbe Armellino a doversi impegnare da centrale a protezione della difesa. Malgrado ciò alla luce anche delle assenze di Lores Varela e Dall'Oglio, che ieri ha continuato ad allenarsi in disparte con Tito e Tozaj, chi dei due resterà inizialmente fuori avrà quasi certamente la possibilità di entrare nel corso della gara. In questo caso se per Antonio De Cristofaro, in panchina nelle ultime due sfide ma sempre presente nelle 8 occasioni da quando è stato prelevato dal Picerno per un totale di 600 minuti giocati, non si tratterà di una novità, per Salvatore Pezzella quella di Teramo potrebbe essere la partita del rilancio.

L'ex Triestina, lo scorso anno 20 presenze, 2 reti e 5 assist con gli alabardati, e Siena, due anni fa collezionò 29 gettoni, 1 gol e 2 assist, finora ha trovato davvero poco spazio in biancoverde malgrado il suo score personale segnali 11 presenze. In realtà, nei 222 minuti complessivi disputati fin qui, Pezzella è stato titolare solo a Catania, per 75 minuti, e nella successiva gara interna, per la prima frazione, pareggiata contro la Virtus Francavilla.

Fu quello il suo miglior momento perché seguito all'assist vincente a Ricciardi fornito, lo scorso 25 ottobre, in occasione della gara vinta nell'extra time contro l'Audace Cerignola. Da allora, anche per colpa di un fastidioso infortunio muscolare, Pezzella si è ritrovato raramente sotto le luci della ribalta con l'ultima presenza, di appena dieci minuti, collezionata al Viviani di Potenza nello sfortunato finale caratterizzato dal pari beffa dei lucani.

Tante buone ragioni che, unite alla ferma volontà della dirigenza di resistere alle richieste che erano arrivate a gennaio (Taranto in primis) per l'ex regista della Triestina, potrebbero alla fine far cadere la scelta iniziale proprio su Pezzella. Si vedrà.

Nel frattempo lievita anche tra il popolo biancoverde l'adrenalina per la sfida del Bonolis. Ieri pomeriggio, dopo il via libera del Gos di Teramo, sono stati messi in vendita 850 tagliandi del settore curva nord al prezzo di 10 euro più i diritti di prevendita. Donne, ragazzi tra i 12 e i 16 anni, nonché gli anziani over 65 pagheranno invece solo 5 euro.

Incoraggiante, dopo le prime ore di prevendita, la risposta del pubblico irpino che ha già acquistato più della metà dei tagliandi disponibili. Per esaurirli c'è tempo fino a domani sera alle 19.

