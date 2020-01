E' svanito un altro incubo. Da ieri sera l'Avellino è virtualmente libero di operare sul mercato in entrata e in uscita. A far scattare nuovamente il semaforo verde, che diventerà esecutivo con il visto Covisoc di domani, è stata la commissione federale della Figc che ieri sera ha visionato gli incartamenti prodotti in tre giorni frenetici da Filippo Polcino, il commercialista Gianni De Vita e l'avvocato Edoardo Chiacchio.



Alla Procura Federale e alla commissione sono stati presentati i documenti che attestano l'onorabilità bancaria e la solvibilità economica della proprietà IDC, mentre alla Covisoc è stato consegnato il rapporto tra ricavi e indebitamento, che la vecchia proprietà avrebbe dovuto inviare in Lega entro lo scorso 30 settembre, motivo per cui all'Avellino era stato vietato di operare sul mercato. Il dispositivo, preannunciato verbalmente ai dirigenti già nella serata di ieri, sarà ufficializzato in mattinata con la sola richiesta di aggiornare un ulteriore parametro bancario. Contestualmente sulla pec della società sono arrivate le vertenze di Ciotola, Dondoni, Capitanio e Lagomarsini che reclamano lo stipendio non corrisposto lo scorso mese di giugno. Ma questa è un'altra storia. Accolta con un boato la notizia che tutti attendevano da giovedì scorso, Carlo Musa e Aniello Martone sono ripartiti di slancio con un'idea davvero ambiziosa nata quasi per caso. Nel dare un'occhiata in casa della Juve Stabia, dove il portiere Branduani resta un profilo costantemente attenzionato, si è infatti appreso del divorzio con Ferdinando Del Sole, esterno offensivo classe 1998, arrivato alla corte dei gialloblù in prestito dalla Juventus la scorsa estate. Quello che era il pupillo di Zeman, etichettato addirittura come futuro Bernardeschi, nella città delle Terme ha deluso le aspettative: solo quattro presenze e tanta, tanta panchina.



Da qui la decisione del club bianconero di chiedere al presidente Andrea Langella delle vespe di farlo rientrare a Torino con sei mesi di anticipo. L'intenzione dei bianconeri adesso è quella di farlo giocare nell'under 23 allenata dall'ex biancoverde Fabio Pecchia. Fisico mingherlino e basso di statura, Del Sole fa della velocità sulla breve distanza la sua dote principale che abbina a meraviglia con l'ottima tecnica di base che fece innamorare il boemo. Pagato un milione e mezzo dalla Juventus due anni fa, il suo talento non è ancora sbocciato. Musa e Martone, anche attraverso il ds della Juve Stabia Ciro Polito, hanno bussato all'entourage del calciatore per sondarne la disponibilità. Dovesse profilarsi anche un semplice possibilità di inserimento, il club irpino la percorrerebbe visto che si tratta pure di un under utile al minutaggio. Di conseguenza, nel mercato degli esterni, è stata mollata momentaneamente la presa su Japoco Manconi del Perugia finito subito nel mirino della Giana Erminio mentre Luca Giannone continua a sfogliare la margherita perché il Catanzaro appare restio alla cessione.



In questo caso l'Avellino, che oggi potrebbe chiudere l'affare Fedato, deve fare attenzione a non sbagliare la scelta anche perché Luis Maria Alfageme, attraverso il suo agente Andrea Pasini, ha fatto sapere che non ha intenzione di alzare le tende da Avellino. Contemporaneamente da Chiavari il ds della Virtus Entella, Matteo Superbi, ha ammesso dell'interessamento dell'Avellino per Salvatore Caturano ma ha anche sottolineato che ci sono altre squadre in vantaggio sui lupi disposte a versare un indennizzo ai liguri e offrire un lauto triennale all'ex Lecce. Nel tentativo di strappare almeno una opzione su Fabiano Parisi, intanto, la Salernitana ha nella giornata di ieri formulato una doppia offerta all'Avellino mettendo sul tavolo innanzitutto la possibilità di ingaggiare il centrocampista Moses Odjer, classe 96 che non sta trovando spazio alla corte di Ventura. Il giocatore ghanese è inseguito anche dalla Sambenedettese. Con lui il club di Lotito sarebbe disposto ad inserire nell'operazione pure Sedrick Kalombo, 24 enne esterno congolese naturalizzato italiano. Due profili interessanti ma che non bastano per soddisfare le richieste di un Avellino che su Fabiano Parisi ha intenzione di attendere almeno altri sei mesi prima di valutare con chi e su quali basi intavolare una trattativa di cessione. Per adesso le priorità sono altre ad iniziare dal delicato ruolo del portiere che Eziolino Capuano chiede a gran voce di coprire con un altro estremo difensore da inserire in organico al posto di Abibi. Il favorito resta Andrea Dini, classe 96 del Parma attualmente in prestito al Trapani. Il suo ingaggio, dopo lo sblocco del mercato, potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore insieme a quello di Vincenzo Polito, 21enne della Cavese e figlio dell'ex portiere Ciro, e Agostino Rizzo, 20enne del Livorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA