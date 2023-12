Al giro di boa di un campionato che sta per andare in letargo per lasciare spazio al mercato di riparazione, nell'analisi dei reparti l'Avellino si ritrova con un attacco che ha smarrito la via del gol, un centrocampo troppo lento e prevedibile, ma anche una difesa nuovamente granitica.

Magra consolazione per chi, come idea progettuale di partenza, aveva la scorsa estate pensato di allestire una macchina da gol. I roboanti acquisti di Cosimo Patierno, vice capocannoniere del girone l'anno precedente con 19 reti, l'ingaggio di Gabriele Gori, sceso in Lega Pro dopo cento presenze tra i cadetti, nonché la conferma di Michele Marconi, lasciavano del resto presagire chissà quali fuochi d'artificio sotto porta. Previsione andata parzialmente delusa da una media realizzativa in linea con quelle di club in lotta per un posto nella zona playoff.

Meglio dei biancoverdi, fermi a 23 sigilli, nel reparto offensivo del raggruppamento meridionale hanno finora fatto meglio Picerno (30), Crotone (29), Turris (26), Cerignola (24). Alla capolista Juve Stabia, invece, è bastato addirittura mettere a referto un gol in meno per avere ben 8 punti in più in classifica ad una partita dal giro di boa.

Merito di un equilibrio perfetto trovato anche con la fase di non possesso in cui la capolista ha fatto fin qui registrare numeri da primato europeo. Con appena 6 gol incassati, tutti in trasferta, le vespe hanno il reparto più granitico d'Europa dopo che il Nizza è la scorsa settimana crollato a Tolosa. Meglio, tra tutti i campionati professionistici italiani, addirittura dell'Inter diSimone Inzaghi, che ha subito 7 gol, della Juve del difensivista Max Allegri con 10 e del Padova di Vincenzo Torrente, fermo a 11. Subito dopo, ironia della sorte, c'è l'Avellino con 12 gol di cui ben 8 incassati al Partenio Lombardi. Particolare significativo che testimonia la bontà di un reparto che, a differenza di mediana e attacco, sta mantenendo fede alle aspettative.

Benché costruito lungo una linea che prevedeva solo due pilastri centrali, fondati sull'esperienza e il carisma di Cionek e Rigione, per almeno la metà delle gare fin qui disputate l'Avellino ha giocato con un assetto di emergenza. Precarietà cessata da qualche settimana e coincisa con il ritorno in cabina di regia di Michele Rigione, che ha contribuito a tenere inviolata la porta al pari dei salvataggi di Cionek (decisivo a Benevento e contro il Taranto), alla duttilità di Cancellotti e all'utilità di Benedetti e Mulè. Insomma, al tirar delle somme, con il mercato di gennaio ormai alle porte le fondamenta difensive della squadra appaiono davvero solide e pronte a reggere il resto della struttura anche senza ulteriori ritocchi. Diversamente in mediana nelle ultime giornate si sono palesate eccessive difficoltà legate alla caratteristiche di tanti calciatori troppo simili tra loro. Se Palmiero e Pezzella non hanno mai convinto in cabina di regia per il loro passo compassato, gli interni Dall'Oglio, Casarini, D'Angelo, l'adattato Varela, l'ancora acerbo Maisto e lo stesso Armellino non hanno fin qui mai dato l'impressione di essere padroni assoluti della parte soffrendo spesso sia il ritmo degli avversari, come avvenuto a Picerno, sia la scarsa fantasia degli interpreti, come contro il coriaceo Taranto.

Un bel grattacapo per Michele Pazienza. Difetti abbastanza acclarati che sono stati evidenziati in maniera ancora più esponenziale da qualche errore di troppo di Patierno e Marconi, attaccanti che in gare come quelle contro il Latina, il Foggia e la Turris, giusto per fare qualche esempio, si sono macchiati di errori marchiani che aprono la mente ad un'altra riflessione: è giusto continuare ad avere in lista tre elementi centrali abbastanza simili, ai quali la sfrenata concorrenza non sembra produrre l'effetto sperato, o è il caso di rinunciare almeno ad uno di loro e virare su una seconda punta di maggiore movimento che attacca lo spazio e la profondità come Sgarbi?