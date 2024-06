Voltare pagina con negli occhi ancora l'amara serata del Menti non è facile. Dal triplice fischio di Crezzini di Siena sul volto di tecnico, dirigenti e calciatori si legge ancora amarezza e delusione per un epilogo che si sognava diverso. Tristezza racchiusa nel silenzio che ieri mattina ha accompagnato la squadra in Irpinia, prima del rompete le righe della società.



Calcisticamente parlando per il presidente Angelo D'Agostino sarà come elaborare un nuovo lutto, anche se stavolta ci arriva con la preparazione delle precedenti eliminazioni playoff patite a Terni, contro il Padova e il Foggia. Precedenti che, meno di un mese fa, lo avevano già spinto a sottolineare che «pur credendoci di più rispetto agli anni scorsi dovesse andare male non smantellerei la squadra».

APPROFONDIMENTI Giugliano e Bertotto, il matrimonio va avanti La Turris conserva la serie C Casertana, giorni di fuoco: entro inizio stagione modifiche all'impianto di videosorveglianza

Idea progetto a cui dovrà adesso lavorare nuovamente in maniera concreta partendo da un confronto con Giorgio Perinetti, braccio destro e responsabile dell'area tecnica al quale si è affidato esattamente un anno fa per rimuovere le maceria di una annata più deludente delle altre. Prima di sedersi al tavolo con l'ex ds del Palermo, del Bari e del Brescia, però, il presidente proverà a sbollire la rabbia tuffandosi nella sua ultima settimana di campagna elettorale.



Solo dopo, facendo tesoro degli errori commessi a caldo nel post Foggia, rinnoverà o meno la fiducia a chi nella sua era ha portato l'Avellino più vicino all'obiettivo della serie cadetta. Poco più di una settimana di riflessione che servirà anche per comprendere le reali motivazioni dei singoli. Da parte sua Giorgio Perinetti, prima di salire sul volo che da Verona ha riportato il gruppo biancoverde a Napoli, ha racchiuso il suo stato d'animo in un post su whatsapp tratto da una frase di Confucio: «La felicità non è cadere mai- si è letto sul suo profilo- la vera felicità è sapersi rialzare ogni volta che si cade, e' ricominciare». Ripartire con rabbia da Avellino o altrove Perinetti lo deciderà con la proprietà. Di certo solo dopo aver riposto o rimosso la prima pietra con l'obiettivo di rinforzare la struttura si penserà al tecnico.

In questo caso, dovesse restare Michele Pazienza, come sottolineato dallo stesso allenatore, ci si confronterà con proprietà e area tecnica per comprendere se le idee collimano. Sebbene l'allenatore di San Severo abbia un altro anno di contratto, infatti, nessuno intende ripetere l'errore commesso con Massimo Rastelli andare in ritiro senza una piena fiducia reciproca.



Nel girone di ritorno, del resto, tra quanto si era pianificato nel mercato di gennaio e quella che è stata la reale gestione della rosa qualche discrasia non è mancata circa il marginale o addirittura alcun impiego di calciatori come Mulè, Pezzella, Dall'Oglio, Marconi e qualche altro. A tal proposito, a caldo e con la delusione dell'eliminazione appena patita, Michele Pazienza ha provato a rispondere in maniera già abbastanza esplicita: «L'allenatore alla fine - ha detto in sede di commento - si ritrova a dover fare delle scelte anche scomode, bisogna puntare su dei giocatori, che ti possano portare a dare dei risultati. Ho cercato di far giocare tutti, anche 10 minuti, un quarto d'ora. Il mio ruolo è quello di fare delle scelte, forti, importanti, per raggiungere un obiettivo, che i ragazzi hanno provato a percorrere fino alla fine. Parleremo, faremo il punto della situazione, faremo trascorrere qualche giorno e poi ci confronteremo e vedremo il da farsi, vedere cosa si poteva fare meglio o di più».

Inciso chiarissimo che necessita di un confronto sereno anche perché questa estate, ancora di più della scorsa quando si è attuata una vera e propria rivoluzione, ci sarà bisogno di definire da chi ripartire in base ad un'idea tattica che porterà ad una prima scrematura di un organico che sfiora i 40 elementi sotto contratto con l'aggiunta di qualche calciatore in erba della Primavera da blindare con un vicolo da professionista onde evitare che il buon lavoro fatto con le giovanili vada disperso.