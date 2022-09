Avellino, è Gambale il nuovo bomber Maniero andrà alla Turris

Perso Adriano Montalto approdato alla Reggiana, l'Avellino ha voluto evitare rilanci ed inutili aste, De Vito si è subito attivato per trovare l'alternativa. Il giocatore su cui sono virate le attenzioni dell'Avellino è Diego Gambale. Il giocatore dell'Aquila Montevarchi, classe 1998 romano, vestirà la maglia dell'Avellino. Al calciatore è bastato poco per accettare la proposta irpina, ha pesato la sua volontà in questa trattativa. Arriverà in Irpinia con un contratto annuale, prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo in caso di promozione in serie B della formazione biancoverde. L'attaccante l'anno passato ha realizzato 12 goal e servito 4 assist nel girone B di Lega Pro. Sull'attaccante capitolino ci sarebbero anche altre formazioni, ma l'Avellino è in netto vantaggio sulla concorrenza. Gambale potrebbe non essere l'unico arrivo last minute di queste ultime ore di mercato. Sempre seguito Dardan Vuthaj, che da obiettivo iniziale si è trasformato in opportunità.

Dopo l'interesse della Juve Stabia nei giorni precedenti, sull'albanese si è fiondato il Foggia. I rossoneri hanno tentato l'assalto, mettendo sul piatto un'offerta irrinunciabile. Fino alla serata di ieri, però, il calciatore non ha sottoscritto la proposta, questo tiene viva la speranza della società avellinese, che sta cercando in tutti i modi di dirottare l'ex Novara verso il Partenio Lombardi. In giornata arriverà il responso definitivo. Tanto lavoro per i dirigenti irpini, che stanno tentando di completare il reparto offensivo. Sono attimi concitati di questa sessione estiva di calciomercato, nella quale l'Avellino ha dovuto fare i conti con incertezze e la scarsa collaborazione degli atleti, molti dei quali fortemente legati al proprio contratto.

A proposito di uscite gli irpini nella giornata di ieri hanno riallacciato i rapporti con la Turris, per parlare di Riccardo Maniero. Si va verso il passaggio del calciatore alla formazione corallina. Il diesse Enzo De Vito ed il direttore Rosario Primicile hanno avuto più di un colloquio nelle scorse ore. Ieri l'attaccante ha terminato anzitempo l'allenamento, per evitare infortuni. La Turris potrebbe alzare leggermente la sua proposta, mentre l'Avellino concederà la famosa buonuscita richiesta dall'atleta, che di fatto permetterà alla società corallina di acquisire le prestazioni del bomber per la stagione agonistica 2022/2023. Le parti hanno aperto un altro fronte, mettendo al centro del discorso Vito Leonetti. L'interesse esula dall'operazione Maniero, sono due trattative separate. Il calciatore in forza alla Turris è in scadenza di contratto ed è reduce da un'annata importate in cui ha realizzato ben 15 reti. Il calciatore potrebbe rientrare nella negoziazione.

Da Torre del Greco l'esterno d'attacco vuole andare via. Il rinnovo è stato chiesto a gran voce, ma non ha trovato terreno fertile. Il barese oggi guadagna 80mila euro ed ha chiesto alla Turris un cospicuo aumento, si parla di una somma vicina ai 120 mila euro. L'Avellino sta valutando la possibilità di inserire il ragazzo in rosa, sia se dovesse partire Kanoute con destinazione Monopoli, sia se il senegalese dovesse restare ed a salutare sarà Gabriele Bernardotto. Per Kanoute qualcosa si muove, alle 20 di questa sera si scioglieranno i dubbi, ma i rapporti tra il ragazzo e la società biancoverde si sono molto raffreddati. Bernardotto ieri ha svolto l'allenamento al completo, su di lui non ci sono grosse novità. Il Cerignola si è tirato fuori, resta la Torres disponibile all'ingaggio dell'atleta. In queste ultimissime ore di mercato verrà deciso il destino dell'attaccante. Non si muoverà dal Partenio Lombardi Francesco Forte. Il portiere ha detto no anche all'ultimo assalto del Taranto e non è interessato ad un progetto tecnico non di suo gradimento. Resterà ad Avellino. Indefinita è attualmente la posizione di Sbraga, che rischia di restare senza rescissione, mentre Scognamiglio avrebbe ricevuto una proposta da un club di D ed è prossimo alla risoluzione.