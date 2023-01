La prova del nove, da superare facendo i conti con sei assenze a cui provare a sopperire lottando su ogni pallone. Solo così c'è speranza di conquistare i tre punti. Servirà un Avellino capace di moltiplicare i suoi sforzi al cubo per tornare in Irpinia dallo stadio Franco Scoglio San Filippo con il nono risultato utile consecutivo. Un risultato che, nonostante un'infermeria affollata e l'assenza di Tito per squalifica, Rastelli si augura possa coincidere con la prima vittoria del 2023.

Dopo l'1-1 ad Agropoli contro la Gelbison e lo 0-0 al Partenio-Lombardi contro il Monopoli è il momento di sfidare una delle squadre più in forma del momento nel girone C di Serie C, giunto alla ventitreesima giornata. Il Messina del tandem Raciti-Cinelli ha vinto le ultime due partite disputate e si è rinforzato sul mercato da cui è stato pescato, tra gli altri, un ex col dente avvelenato: Oliver Kragl. Genio e sregolatezza, il tedesco si è presentato con un gol pazzesco al Rocchi contro la Viterbese, piegata in trasferta col finale di 3-1. I siciliani sono penultimi a quota 17 punti, in condominio proprio con i laziali battuti a domicilio e agganciati in classifica. Sono 10 le lunghezze che li separano dalla salvezza diretta, ma i peloritani hanno ritrovato entusiasmo e convinzione nei propri mezzi. Vogliono difendere la categoria costi quel che costi e intendono ripetere l'impresa della scorsa stagione.

Si giocherà su un campo pesante, ai limiti della praticabilità. Come ampiamente messo in preventivo. Sarà una battaglia senza esclusione di colpi. La spunterà chi baderà al sodo. In tal senso, la rincorsa al quarto posto dei biancoverdi può e deve garantire stimoli di certo non inferiori a quelli dei padroni di casa. C'è un -5 dall'Audace Cerignola da tentare di aggiornare riducendo il gap. C'è un divario tecnico da evidenziare approcciando l'appuntamento col piglio giusto. Ci sono pure tre nuovi acquisti su cui contare dall'inizio o a gara in corso. Giovedì scorso sono arrivati nel capoluogo irpino il difensore Benedetti dalla FeralpiSalò, il centrocampista Mazzocco e l'attaccante Tounkara dal Cittadella. Dei tre è Mazzocco quello con più probabilità di bagnare, letteralmente date le condizioni meteo previste, l'esordio dal primo minuto. Nel settore nevralgico mancheranno, infatti, ancora gli acciaccati Dall'Oglio e Matera ed è mancato anche filtro domenica scorsa. Mazzocco, dall'alto della sua esperienza e per la sua fisicità, può tornare utile sin da subito su un rettangolo di gioco in cui sarà necessario adottare più la sciabola che il fioretto. Se dovesse toccare a lui sarebbe con molta probabilità Maisto ad accomodarsi in panchina con D'Angelo confermato.

Nessun dubbio, invece, sull'impiego di Casarini nelle ormai consolidate vesti di play di equilibrio. La vigilia ha portato in dote un altro forfait, quello di Aya. Problemi fisici per lui. Davanti a Marcone, la cui cessione è stata bloccata per via delle noie muscolari che hanno costretto ai box Pane, torna il tandem Moretti-Auriletto. Sulle corsie laterali Rizzo è in vantaggio su Ricciardi e Zanandrea è pronto a giocarsi la sua chance. In attacco, salvo adozione a sorpresa del 4-3-1-2, si va verso la conferma del tridente Russo, Gambale, Di Gaudio. Un tridente virtuale, dato che Russo e Di Gaudio agiscono prevalentemente alle spalle del riferimento centrale. Kanoute è più di un'alternativa a Gambale, ma sarà difficile giocare palla a terra e in velocità. Per caratteristiche e abilità nel gioco aereo la staffetta può, perciò, ripetersi seguendo l'ordine di una settimana fa quando il senegalese fu gettato nella mischia per tentare di mettere in difficoltà i dirimpettai con la sua freschezza e vivacità. Idem Trotta, che appare destinato a essere un'arma in più con l'andare dei minuti. Si vedrà. La certezza è che non sarà della contesa Murano, per cui è stato raggiunto un accordo per la cessione in prestito secco al Picerno. In attesa che si trovi la quadra per il pagamento dele commissioni ai suoi agenti, l'ex Perugia non è stato convocato così come un altro compagno di squadra, l'influenzato Micovschi. L'occasione sarà propizia per rinsaldare lo storico rapporto di stima e rispetto tra le tifoserie, che torneranno ad abbracciarsi. Saranno circa 250 i sostenitori avellinesi al seguito di Di Gaudio e compagni. L'Avellino è chiamato a una prova di carattere e di orgoglio per la sua gente e, non di meno, per rendere omaggio alla memoria di Mauro Pantani, indimenticato protagonista della prima promozione in B dell'Avellino nel 1973.