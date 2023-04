Avellino, emergenza continua: con la Turris cambia il pacchetto arretrato

Sotto un cielo grigio come l’umore dei tifosi l’Avellino ha mandato in archivio anche il mercoledì di allenamenti in vista del derby con la Turris, ormai alle porte. Porte come quelle chiuse dietro cui ha scelto di lavorare a partire dal giorno successivo alla sconfitta casalinga con il Picerno. I lucchetti dai cancelli saranno sganciati sabato per permettere ai supporter di raggiungere gli spalti ed assistere alla gara valida per la terzultima giornata del girone C di Serie C (ore 17:30).

Turris, Fidelis Andria e Monterosi Tuscia: l’Avellino è arbitro dei giochi salvezza, non propriamente artefice del suo destino ma, con un solo punto di ritardo dalla zona playoff e due sfide interne in calendario, dovesse fare semplicemente la sua parte appare più che probabile che prenderebbe parte agli spareggi promozione.

Il condizionale resta, però, d’obbligo perché questo Avellino, con congenite lacune d’organico, evidenti limiti psicologici e fisici, non permette davvero di dare nulla per scontato. Anzi.

Restituisce la sensazione di dover essere sempre pronti ad attendersi il peggio. Ultime chance per provare a scuotersi con un briciolo di orgoglio e senso di appartenenza, finora difficili da individuare. Oltre i demeriti ci sono pure le assenze a pesare.

Dall’infermeria trapelano notizie più e meno confortanti.

D’Angelo sta molto meglio rispetto alle scorse ore. Il centrocampista, al rientro da turno di squalifica, ha subito una piccola sublussazione alla spalla destra contro il Taranto, ma ora non ci sono più dubbi: domenica sarà in campo. È, invece, a sorpresa in bilico la presenza di Auriletto: la vistosa fasciatura alla coscia sinistra con cui ha giocato gli ultimi minuti di Juve Stabia-Avellino sembrava poter essere declassata a semplice acciacco, tant’è che il club non ha evidenziato criticità nei notiziari quotidiani, ma il centrale rischia invece di dover alzare bandiera bianca.

Se così fosse nella retroguardia colabrodo dei lupi troverebbe la seconda maglia da titolare consecutiva Sottini, che non ha demeritato giocando da terzino sinistro al “Menti” e che grazie al ritorno di Tito, fermato come D’Angelo per un turno dal giudice sportivo, è pronto a far coppia per la prima volta all’ombra del Partenio con Moretti, già suo compagno di squadra ai tempi della Pistoiese.

Ricciardi e Rizzo si contendono un posto sulla corsia destra mentre Rastelli si prepara a schierare la diciassettesima difesa inedita del travagliato campionato dell’Avellino, che là dietro fa acqua da tutte le parti: settima retroguardia più perforata del girone C, in condominio con quella del Monterosi Tuscia; nelle ultime tredici gare per una sola volta non ha subito uno dei suoi 45 gol al passivo (Avellino-Latina 0-0 dello scorso 29 gennaio); da undici match di fila va a raccogliere mestamente il pallone in fondo al sacco e nelle ultime sei partite non ha mai incassati meno di due reti.

Anche la mediana e l’attacco sono chiamati a raschiare il fondo del barile per tirar fuori un pizzico di generosità con cui difendersi e attaccare in maniera armonica.

Detto di D’Angelo, in mezzo al campo ci sono da registrare i progressi di Dall’Oglio, che è guarito dall’edema osseo alla caviglia destra e spinge sull’acceleratore per rimettersi al passo in termini di condizione. Lui, che nel 2023 il rettangolo verde lo ha visto solo dalla tribuna, può essere un’arma in più per l’eventuale post-season. Altre note stonate, invece, tornando al pacchetto arretrato sono rappresentate dallo stand-by che Benedetti e Aya fanno registrare. Per il loro recupero c’è bisogno ancora di tempo.

Stesso discorso per Mazzocco (ballottaggio Matera-Maisto per rimpiazzarlo in caso di forfait) e, soprattutto, Trotta: Kanoute e Di Gaudio scaldano i motori per affiancare Marconi.