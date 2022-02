Avellino in crisi di risultati: via Braglia e il diesse Di Somma

Cambio al vertice tecnico dell'Unione Sportiva Avellino dopo la sconfitta di ieri contro la Virtus Francavilla nel girone C della Serie C.

In attesa del comunicato ufficiale, si apprende che la società del presidente Angelo Antonio D'Agostino ha esonerato l'allenatore Piero Braglia e il direttore sportivo Salvatore Di Somma, il tandem che nello scorso campionato aveva portato la squadra a disputare la semifinale play off per l'accesso alla serie B.

La decisione di avvicendare la guida tecnica arriva dopo la seconda sconfitta nelle ultime tre partite che ha fatto scivolare la squadra irpina al quarto posto in classifica, preceduta da Virtus Francavilla e Catanzaro e portato a dieci punti il distacco dalla capolista Bari.

Alla guida dei biancoverdi Braglia, che in carriera ha conquistato cinque promozioni in Serie B, dopo 26 giornate ha collezionato undici vittorie, dodici pareggi e tre sconfitte.

Nelle prossime ore la società irpina annuncerà il nome del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo.