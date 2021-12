Avellino, esplode il caso-Tito l'esterno ammette i problemi con la società

La polemica di mercato stavolta l'hanno creata gli stessi protagonisti. Incredibile ma vero. I giornalisti, quelli che alla vigilia delle partite mettono in giro voci destabilizzanti facendo uscire indiscrezioni e minano la tranquillità dell'ambiente, non c'entrano nulla. Almeno in quello che da lunedì sera è il caso di Fabio Tito, punto di forza da un anno e mezzo dell'Avellino di Piero Braglia, ma anche tra coloro i quali hanno il contratto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati