Prova di maturità. L'Avellino va sotto ma vince 3-1 a Foggia riportandosi momentaneamente a 3 punti dalla capolista Juve Stabia. Settimo risultato utile consecutivo, ottava vittoria su undici trasferte: Tito e compagni ci sono e hanno lanciato un altro segnale importante riuscendo a fare ciò che finora, in stagione, non gli era mai riuscito. Ovvero passare in svantaggio e tornare a casa con l'intera posta in palio da un match lontano dalle mura amiche come non era accaduto a Castellammare di Stabia, Messina e Picerno; in casa contro il Latina e il Giugliano.

Stavolta la rimonta non è stata parziale, come in occasione dell'1-1 casalingo con la Virtus Entella, ma piena come in quello che era l'unico precedente nell'annata in corso: al "Partenio-Lombardi" contro il Monterosi. Ironia della sorte, in quella circostanza era stato Gori a perfezionare il sorpasso dallo 0-1 dopo il gol del pari di Marconi, a cui è stato preferito da Pazienza per sostituire lo squalificato Patierno: l'unica novità rispetto all'undici iniziale opposto alla Juve Stabia. Proprio Gori, ieri sera, ha firmato il 2-1 confermando la legge non scritta dell'ex e il suo feeling con lo "Zaccheria" contro i rossoneri, bucati a domicilio per la terza volta in due partite: il 24 aprile 2019, con il Livorno, aveva rifilato una doppietta ai satanelli, nel secondo tempo ha sfiorato il bis due volte.

Non giocava titolare dal 17 dicembre contro il Taranto, non segnava dal 12 novembre contro il Brindisi. Insomma, la Puglia nel destino in una sfida che, prima che Gori al 28' scagliasse una sassata mancina sotto la traversa su invito al bacio di De Cristofaro, non era iniziata sotto la migliore stella per i lupi. Al 4' Millico, vera spina nel fianco rientrando sul destro dalla sinistra, ha trovato un tiro a giro dal limite dell'area di rigore, sporcato da Ricciardi al punto di essere imprendibile per Ghidotti. Il portiere si è riscattato dalle critiche che gli erano piovute addosso per la rete del 2-2 subita contro la Juve Stabia con un gran colpo di reni su tiro deviato di Marino dai venticinque metri e ha tenuto in gara i suoi compagni.

Solo due giri di lancette più tardi l'Avellino ha capitalizzato l'intervento dell'estremo difensore con un altro pezzo forte del repertorio. Nelle corde e, finora, sfruttato non poi così tanto: le soluzioni su palla inattiva. Pennellata di Tito su calcio d'angolo, stacco imperioso di Cionek, che è tornato a festeggiare come non gli accadeva, addirittura, dal 5 aprile 2021 in Reggina-Ascoli 2-2.

Bravi a non mollare, i ragazzi di Pazienza hanno imposto la propria superiorità tecnica pur rischiando di restare in dieci per un intervento ruvido di De Cristofaro, già ammonito, graziato come Marino, e che poco prima aveva sciupato la palla per l'1-1 a due passi dall'esordiente Perina.

Nella ripresa l'Avellino ha dimostrato la mentalità della grande squadra andando ad assestare il colpo del ko con altre due certezze tra le certezze: Ricciardi, al terzo gol in campionato (secondo di fila) con un piattone con cui ha buttato giù la porta, e Sgarbi che ha spinto e rifinito magistralmente il contropiede risolutivo. Settimo assist. Nel mezzo il segnale dato al gruppo a Pazienza al rientro dagli spogliatoi: fuori Armellino, dentro Varela, guai a gestire, imperativo chiuderla. Missione compiuta, ordinaria amministrazione agevolata dal rosso diretto a Embalo nel finale. L'Avellino, che ha staccato il Crotone (1-1 allo "Scida" con la Virtus Francavilla), torna a guardare al futuro con ottimismo: anche godendosi i suoi giovani, impegnati nella 74esima edizione del torneo di Viareggio dal 12 al 16 febbraio prossimi.

Il lupo è di nuovo col fiato sul collo delle vespe e oggi sarà spettatore interessato di Juve Stabia-Giugliano (ore 20:45). Perché no, non è affatto finita. Semmai ci fossero stati dubbi.