La cura Pazienza non porta i Lupi oltre lo 0-0

L’Avellino continua la sua marcia da Ferrari col motore ingolfato ed esce tra i fischi: solo 0-0 contro il Foggia di Mirko Cudini. L’esonero di Massimo Rastelli dopo due sconfitte di fila e l’arrivo in panchina di Michele Pazienza non sono stati sufficienti per sbloccare i biancoverdi: passati dal 4-3-1-2 al 3-5-2, ma ancora una volta timorosi, impacciati, per ora incapaci di sviluppare una fase di possesso e transizione positiva degne di potersi definire tali. Soprattutto nel primo tempo i lupi si sono limitati a leccarsi le ferite, a rimanere rintanati nella loro tana, intesa come la propria metà campo, consegnando il pallino del gioco ai satanelli, che hanno sfiorato il vantaggio in avvio di gara con Garattoni e a tre minuti dal ventesimo giro di lancette con Beretta.

Il tabellino.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti 6; Benedetti 5, Rigione 6, Cionek 6; Cancellotti 6 (33' st D'Amico 5), Dall'Oglio 5 (33' st Sannipoli 5.5), Armellino 5 (16' st Palmiero 6), D'Angelo 5, Tito 5.5 (25' st Falbo 5.5); Patierno 5, Marconi 4.5 (16' st Gori 6).

A disp.: Pane, Pizzella, Ricciardi, Mulè, Pezzella, Sgarbi, Tozaj. All.; Pazienza 5.5. FOGGIA (3-4-1-2): Nobile 6.5; Salines 6, Marzupio 6, Carillo 6; Garattoni 6.5, Martini 6, Di Noia 6, Rizzo 6.5; Schenetti 7 (24' st Vacca 5); Tonin 5.5 (24' st Tounkara 6), Beretta 6 (33' st Peralta 6.5). A disp.: Cucchietti, De Simone, Marino, Antonacci, Fiorini, Papazov, Rossi, Vezzoni, Idrissou, Brancato. All.: Cudini 6.5. ARBITRO: Lovison di Padova 6.5. NOTE: Spettatori 6.223. Ammoniti: Dall'Oglio, Marzupio, Martini, Sannipoli per gioco falloso. Angoli: 2-4. Recupero: pt 1', st 4'.